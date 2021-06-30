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Sapanca'da evinin bahçesinde yorgun mermiyle yaralandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Sapanca'da evinin bahçesinde yorgun mermiyle yaralandı

Sakarya'da evinin bahçesinde oturan 51 yaşındaki Erdal Akgül nereden geldiği belli olmayan yorgun mermiyle yaralandı.

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SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, komşularıyla birlikte evinin bahçesinde oturan Erdal Akgül (51), bacağına isabet eden yorgun mermiyle yaralandı.

Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Ulaştırma Sokak’ta, gece saatlerinde komşularıyla birlikte evinin bahçesinde oturan Erdal Akgül’e yorgun mermi isabet etti. Bacağından yaralanan Erdal Akgül, yakınları tarafından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Akgül, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, ateş eden kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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