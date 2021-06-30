BIST 1.376
DOLAR 8,69
EURO 10,34
ALTIN 490,69
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aydın'da feci olay! 250 kiloluk seramik yüklü paletin altında kalan kamyon şoförü öldü

Aydın'da feci olay! 250 kiloluk seramik yüklü paletin altında kalan kamyon şoförü öldü

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yapı market kamyonundan mal indirirken, üzerine 250 kiloluk seramik yüklü palet düşen Ramazan Baş (53) yaşamını yitirdi.

Abone ol

Kuşadası'na bağlı Değirmendere Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satışı yapılan yapı markete seramik taşıyan Ramazan Baş, dün mal indirmek için kamyonunun kasa kapağını açtı. Bu sırada kasadan, seramik ürünlerin yüklü olduğu 250 kilogram ağırlığındaki palet, Baş'ın üzerine devrildi.

Kamyon şoförünün paletin altında kaldığını görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Baş, paletin altından çıkarıldıktan sonra ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ramazan Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransa'de meclis onayladı lezbiyen çiftlere ve bekarlara tüp bebek hakkı
Fransa'de meclis onayladı lezbiyen çiftlere ve bekarlara tüp bebek hakkı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Fenerbahçe'den teknik direktör kararı! Bir isimle anlaşıldı, o hoca listeden çıkarıldı
Fenerbahçe'den teknik direktör kararı! Bir isimle anlaşıldı, o hoca listeden çıkarıldı
Necati Ateş'e 7 yıl sonra büyük müjde
Necati Ateş'e 7 yıl sonra büyük müjde
Furkan Çalıkoğlu kimdir Ayşegül Çınar'ın sevgilisi ne iş yapıyor?
Furkan Çalıkoğlu kimdir Ayşegül Çınar'ın sevgilisi ne iş yapıyor?
İçişleri Bakanı Soylu: Hedefimiz 2021 yılı içerisinde 51 milyon kişinin afet eğitimi almasını sağlamak
İçişleri Bakanı Soylu: Hedefimiz 2021 yılı içerisinde 51 milyon kişinin afet eğitimi almasını sağlamak
Delta varyantı 26 şehre yayıldı! Hangi aşı daha etkili BionNTech mi Sinovac mı?
Delta varyantı 26 şehre yayıldı! Hangi aşı daha etkili BionNTech mi Sinovac mı?
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu ikinci el eşya dükkanında satıyorlardı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu ikinci el eşya dükkanında satıyorlardı
Çanakkale'de satılık bebek skandalı! Karısını eniştesinden hamile bırakmak istedi
Çanakkale'de satılık bebek skandalı! Karısını eniştesinden hamile bırakmak istedi
YEP ne demek 2021 YEP puanı nasıl hesaplanır?
YEP ne demek 2021 YEP puanı nasıl hesaplanır?
Yorumlar