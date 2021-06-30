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Necati Ateş'e 7 yıl sonra büyük müjde

Necati Ateş'e 7 yıl sonra büyük müjde

Galatasaray antrenörü Necati Ateş ile Eskişehirspor Kulübü arasında 2014 yılından bu yana süren hukuk mücadelesi nihayetinde son buldu.

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Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Ateş’in eski kulübüne açtığı 700 bin Euro’luk tazminat talebini kabul etti. Hatırlıyorum da 2019’larda yerel mahkemenin kararı gazetelere ‘Mahkemeden Necati’ye 11 milyon liralık soğuk duş’ olarak yansımıştı.

Ardından futbolcunun avukatı Mümin Adıgüzel tarafından Yargıtay’a taşınan ve yaklaşık 7 yıl süren dava sonunda gülen taraf Necati Ateş oldu.

Ve karar, bu bedelin 2014’ten bu yana yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verildi. Transfer yasaklarından başını kaldıramayan Eskişehirspor Kulübü de bu tarihi ceza ile ‘çıkılmaz’ bir yola girmiş oldu.

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