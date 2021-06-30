BIST 1.372
DOLAR 8,73
EURO 10,39
ALTIN 493,49
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da ortağıyla okulda buluşup ayağından vurdu! Savunması pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da ortağıyla okulda buluşup ayağından vurdu! Savunması pes dedirtti

ANTALYA'da özel bir kolejde ortaklar arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Yaşanan olayda sahiplerinden birisi, diğer avukat ortağını, “Mahkemede bizi iyi savunamadın” diyerek ayağından vurdu.

Abone ol

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeolaba Mahallesi 2173 Sokak üzerinde bulunan bir kolejde saat 16.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul yöneticisi Bilal K. ve avukat ortağı Semih G. okul ile ilgili görülen bir davanın ardından görüşme kararı aldı. İkili okulda odalarında buluştuktan bir süre sonra tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, burada Bilal K., Semih G.'ye yönelik olarak “Bizi iyi savunamadın. Bu yüzden davayı kaybettik” diyerek yanında bulunan tabanca ile ayağına ateş etti.

Silah seslerini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.


Teslim oldu
Yapılan incelemede okulun girişinde bir adet boş kovan bulundu. Toplanan deliller incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan olay yerinden kaçan Bilal K.'nin bir süre sonra en yakın polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak çok yönlü inceleme devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bilim Kurulu toplanıyor! İşte kalkacak yasaklar açık alanda maskeler çıkarılacak mı?
Bilim Kurulu toplanıyor! İşte kalkacak yasaklar açık alanda maskeler çıkarılacak mı?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Yüzdelik dilim nedir 2021 yüzdelik dilim nasıl hesaplanır kısa formülü
Yüzdelik dilim nedir 2021 yüzdelik dilim nasıl hesaplanır kısa formülü
2021 LGS yüzdelik dilim hesaplama tablosu 2021 yüzdelik dilim nedir?
2021 LGS yüzdelik dilim hesaplama tablosu 2021 yüzdelik dilim nedir?
Bu ürünleri artık elle seçip almak yok 1 Temmuz'dan itibaren yasak geliyor
Bu ürünleri artık elle seçip almak yok 1 Temmuz'dan itibaren yasak geliyor
AK Parti 'hakikat' operasyonu başlatıyor! OHAL ihraç düzenlemesi uzatılıyor
AK Parti 'hakikat' operasyonu başlatıyor! OHAL ihraç düzenlemesi uzatılıyor
İzmir'de uyuşturucu sattığını ihbar etti diye husumetlisini öldürdü
İzmir'de uyuşturucu sattığını ihbar etti diye husumetlisini öldürdü
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tasarruf tedbirleri' genelgesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tasarruf tedbirleri' genelgesi
Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem
Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem
Yorumlar