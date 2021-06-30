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İzmir'de uyuşturucu sattığını ihbar etti diye husumetlisini öldürdü

İzmir'de uyuşturucu sattığını ihbar etti diye husumetlisini öldürdü

İZMİR'de husumet bulunan Orhan I., Adem Yıldırım'ı (61) tabancayla vurarak öldürdü. Polis, olayın ardından kaçan Orhan I.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Aralarında husumet bulunan Orhan I. ve Adem Yıldırım (61), İzmir’in Buca ilçesi Göksu Mahallesi 637/24 Sokak'ta buluştu. İkili arasında başlayan tartışma yerini kavgaya bıraktı.

Kavga sırasında Orhan I., yanındaki tabancasıyla Adem Yıldırım'ın göğsüne ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Adem Yıldırım, özel bir hastaneye kaldırıldı. Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Savcı ve polis ekibinin incelemesinin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İhbar etti diye öldürdü
Öte yandan, uyuşturucu sattığı ileri sürülen Orhan I.'nın Yıldırım'ı kendisini polise ihbar ettiği için öldürdüğü iddia edildi. Olay sonrası kaçarak kayıplara karışan Orhan I.'yı yakalamak için Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

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