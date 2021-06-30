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Olay yeri Adana! Karpuz tezgahı başında silahlı saldırıya uğradı

Olay yeri Adana! Karpuz tezgahı başında silahlı saldırıya uğradı

ADANA'da karpuz tezgahı başındayken kimliği belirsiz motosikletli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğrayan İbrahim A. (21), ağır yaralandı. 

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Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki karpuz tezgahının başında duran İbrahim A., kimliği belirsiz motosikletli iki kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

İbrahim A., bacağına isabet kurşunla yere yığılırken, şüpheliler ise motosikletle olay yerinden kaçtı. Bir yakını tarafından otomobille özel hastaneye götürülen İbrahim A., buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çok kan kaybeden ve hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan İbrahim A.'nın tedavisi devam ediyor.

10 adet boş kovan bulundu

Saldırı ile ilgili araştırma başlatan polis ekipleri, olay yerinde 10 adet boş kovan buldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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