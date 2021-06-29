Kocası üçüncü eş isteyen kadın intikamını uykuda aldı: Cinsel organını kesti!

HİNDİSTAN'da 57 yaşındaki bir din adamı karısı tarafından öldürüldü. Olayın ayrıntıları duyanları şoke etti. Vahşi kadın, üçüncü eş isteyen kocasından intikamını o uykudayken aldı.

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Koronavirüs ile mücadelede en başarısız ülkeler arasında olan Hindistan'da her geçen gün birbirinden ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor.

Son örneği ise Uttar Pradesh eyaletinin Muzaffarnagar şehrinde meydana geldi. India Today'in bildirdiğine göre 57 yaşındaki bir din adamı Maulvi Vakil, eşi Hazra tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi.

Hazra, olay yerine gelen polislere tüyler ürpertici saldırıyı kocası uyurken gerçekleştirdiğini, üçüncü bir kadınla daha evlenmesine sıcak bakmadığını bu yüzden cinsel organını kestiğini söyledi.

"Tek yol hadım etmekti"

Onun tekrar evlenmesini engellemenin tek yolunun onu hadım etmek olduğuna inandığını söyleyen kadın, kan kaybından ölen kocasının başında dua etmeyi de ihmal etmedi. Çevredeki bir köylü tarafından polise şikayet edilen edilen Hintli kadın tutuklandı.