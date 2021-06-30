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Adana'da sulama kanalına giren genç boğularak hayatını kaybetti

Adana'da sulama kanalına giren genç boğularak hayatını kaybetti

ADANA'da sulama kanalına girerek, akıntıya kapılan ve kaybolan Samet Yanık (20), boğularak hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni, suya girdiği noktanın yaklaşık 3 kilometre uzağında bulundu.

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Dün akşam saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde arkadaşlarıyla sulama kanalının kıyısında oturan Samet Yanık, iddiaya göre yüzmek için sulama kanalına atladı. Suda akıntıyı kapılan Yanık, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları, durumu Yanık'ın ailesine ve polise haber verdi.

Savcılık talimatıyla kanala verilen su kesilirken, gencin bulunması için kanal güzergahında gece boyunca aramalar yapıldı. Yanık'ın cansız bedeni aramalar sonucu bugün saat 05.00 sıralarında suya girdiği yerin yaklaşık 3 kilometre uzağında Başak Mahallesi'nde bulundu.

Sudan çıkartılan Yanık'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölen gencin yakınları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Polis, ölüm olayıyla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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