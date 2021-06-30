Bilim Kurulu toplanıyor! İşte kalkacak yasaklar açık alanda maskeler çıkarılacak mı?

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Toplantının gündeminde 26 ile yayılan delta varyantıyla ilgili önlemler ile, 3. doz hatırlatma aşısının yapılıp yapılmayacağı ve BioNTech aşısında ikinci doz bekleme süresinin kısaltılmasıyla ilgili karar çıkacak. Açık alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor mu?

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Bilim Kurulu, normalleşmeye 1 gün kala toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak Bilim Kurulu'nun gündeminde delta varyantındaki yayınlanın önlenmesi, spor müsabakalarının seyircili oynanması, 3. doz aşının yapılıp yapılmaması, gece 24:00'ten itibaren uygulanan müzik yayını yasağının kaldırılması, ve BioNTech aşısı olanların ikinci doz için bekleme sürelerinin kısaltılması gibi konular var.

Delta varyantı 26 şehirde 224 kişide görüldü

Türkiye'deki delta varyantı vaka sayısında da artış görülüyor. Bakan Koca, İstanbul ağırlıklı 26 ilde görülen varyant kaynaklı vaka sayısının 224'e çıktığını duyurarak, ''16 ilde görülen delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 delta ve bunun 134'ü İstanbul'da'' dedi.

Delta plus görüldü mü?

Bakan Koca, ''Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim, şu an 224'e çıktı'' dedi. Geçen hafta çarşamba günü yurt genelinde görülen delta varyantı sayısı 134 olarak açıklandı.

3. doz ve BioNTech'te ikinci doz süresi...

Bakan Koca. Bilim Kurulu toplantısında 'rapel' yani hatırlatma dozu ve BioNTech'te ikinci doz bekleme süresinin toplantının ana gündem maddesi olacağını açıkladı. BioNTech aşısı olanların ikinci doz için 6 hafta olarak belirlenen bekleme süresinin 4 haftaya indirilmesi bekleniyor.

Müzik yasağı kalkacak mı?

Gece 24.00'ten sonraki müzik yasağı getiren düzenlemeye ilişkin de ''Biz bütün kısıtlamaların kalkmasından yanayız, bu da kalkacak'' bilgisini verdi.