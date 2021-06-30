Delta varyantı 26 şehre yayıldı! Hangi aşı daha etkili BionNTech mi Sinovac mı?

TÜRKİYE'de Delta varyantı 26 şehre yayıldı. En fazla İstanbul'da görüldü. Hindistan'da salgının en yoğun olduğu dönemde ortaya çıkan Delta varyantı dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Peki aşılar bu varyanta karşı ne kadar etkili? Hangi aşı Delta varyantına karşı daha etkili ve koruyucu? İşte ayrıntılar...

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) şimdi de varyantlar ile gündemde. Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor. Böyle olunca da en merak edilen sorusu da 'Aşılar bu varyanta karşı ne kadar etkili?' Aşı üreticilerinden bu soruya yanıt geldi.

BioNTech yüzde 90 koruyor...

Türkiye'de de kullanılan BioNTech aşısının üreticisi Pfizer'in İsrail'deki tıbbi direktörü Alon Rappaport, BioNTech ile birlikte ürettikleri aşının Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili olduğunu açıkladı. Rappaport, bu sonuca ulaşmak için 200 Delta varyantı vakasının mercek altına alındığının altını çizdi.

Sinovac Delta varyantına karşı 3 kat...

Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu. Peicheng, Reuters'a yaptığı açıklamada aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.

3. doz koruyuculuğu daha da artırıyor

Peicheng, üçüncü doz aşı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peicheng, üçüncü doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunun ortaya çıkmasına yardımcı olacağını belirtti.

Moderna aşısı ne kadar koruyor?

Delta varyantı ile ilgili son açıklama ise Moderna'dan geldi. Moderna, Kovid-19 aşısının laboratuvar testlerini tamamladı. Şirket ikinci aşı dozunu aldıktan bir hafta sonra sekiz hastadan kan örnekleri aldı ve onları birden fazla varyanta maruz bıraktı. Aşı, Delta varyantı da dahil olmak üzere test edilen tüm varyantlara karşı yüksek düzeyde nötralize edici antikor üretti. Yapılan resmi açıklamaya göre, antikor seviyeleri Delta varyantına karşı sadece 2,1 kat düştü.