BIST 1.372
DOLAR 8,73
EURO 10,39
ALTIN 493,49
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu ikinci el eşya dükkanında satıyorlardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu ikinci el eşya dükkanında satıyorlardı

İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde satışı yapan dükkan basıldı.

Abone ol

İstanbul'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 22 bin adet uyuşturucu hap, 8 kilogram esrar, 2 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde, Fatih bölgesinde yabancı uyruklu şahısların işletmiş olduğu ikinci el eşya dükkanından piyasaya uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiye ulaştı.

Alınan bilgi üzerine harekete geçen ekipler, Fatih bölgesinde ikinci el eşya satışı yapan dükkanları ve şahısları inceledi.

Ekipler yapmış oldukları teknik ve fiziki takip ile Suriye uyruklu M.E. isimli şahsı ve bağlantılı olduğu şahıslar ile kullandıkları adresleri belirledi.

Yapılan operasyonda Jandarma ekipleri şüphelilerin evin camından bahçeye uyuşturucu dolu çantayı attığını da tespit etti.

Tamamı Suriye uyruklu şüphelilerin ev ve ikinci el eşya satışı yapıldığı beyan edilen iş yerlerinde yapılan aramalarda, eşyaların arasına gizlenmiş vaziyette 22 bin adet uyuşturucu hap, 8 kilogram esrar, 2 kilogram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan tamamı Suriye uyruklu M.E, B.N, M.H.N, M.A.B, ve O.B, Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerle bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale'de satılık bebek skandalı! Karısını eniştesinden hamile bırakmak istedi
Çanakkale'de satılık bebek skandalı! Karısını eniştesinden hamile bırakmak istedi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
YEP ne demek 2021 YEP puanı nasıl hesaplanır?
YEP ne demek 2021 YEP puanı nasıl hesaplanır?
Bilim Kurulu toplanıyor! İşte kalkacak yasaklar açık alanda maskeler çıkarılacak mı?
Bilim Kurulu toplanıyor! İşte kalkacak yasaklar açık alanda maskeler çıkarılacak mı?
Yüzdelik dilim nedir 2021 yüzdelik dilim nasıl hesaplanır kısa formülü
Yüzdelik dilim nedir 2021 yüzdelik dilim nasıl hesaplanır kısa formülü
2021 LGS yüzdelik dilim hesaplama tablosu 2021 yüzdelik dilim nedir?
2021 LGS yüzdelik dilim hesaplama tablosu 2021 yüzdelik dilim nedir?
Bu ürünleri artık elle seçip almak yok 1 Temmuz'dan itibaren yasak geliyor
Bu ürünleri artık elle seçip almak yok 1 Temmuz'dan itibaren yasak geliyor
LGS sonuçları 2021 MEB nereden bakılır nasıl sorgulanır?
LGS sonuçları 2021 MEB nereden bakılır nasıl sorgulanır?
AK Parti 'hakikat' operasyonu başlatıyor! OHAL ihraç düzenlemesi uzatılıyor
AK Parti 'hakikat' operasyonu başlatıyor! OHAL ihraç düzenlemesi uzatılıyor
İzmir'de uyuşturucu sattığını ihbar etti diye husumetlisini öldürdü
İzmir'de uyuşturucu sattığını ihbar etti diye husumetlisini öldürdü
Yorumlar