Elon Musk dünyaya müjdeyi verdi Ağustos'ta geliyor

Elon Musk uydular aracılığıyla tüm dünyaya yüksek hızda internet verilmesi projesinin Ağustos'ta yürürlükte olacağını müjdeledi.

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İspanya'nın turistik kenti Barcelona'da düzenlenen Mobile World Congress isimli teknoloji fuarına katılan Elon Musk, uydular aracılığıyla bütün dünyaya internet sağlama projesinin detaylarını paylaştı.

Son dönemde kripto para, Bitcoin ve Doge Coin ile ilgili açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Elon Musk, uzaya gönderilen uydular aracılığıyla bütün dünyaya internet sağlama planlarının detaylarını paylaştı.

Kurucusu olduğu SpaceX’in uydu aracılığıyla internet ağı Starlink’in gelecek 12 ay içerisinde kabaca 500.000 kullanıcısı olacağını söyleyen Musk, “Yüksek hızlı internet Ağustos ayına kadar gezegenin büyük bölümüne erişecek” dedi. 2018 yılından beri Dünya’nın yörüngesine 1700’den fazla uydu gönderdiğini açıklayan Musk, şu an aktif olarak bu hizmeti kullanan 69.420 kullanıcı olduğunu duyurdu.

Musk, Starlink’in şu an 12 ülkede kullanıldığını söylerken, “Bu internet hizmeti hem doğrudan en yabani ve teknolojinin olmadığı müşterilere satılacak hem de daha iyi bir askeri internet bağlantısı isteyen hükümetlere satılacak” dedi.

Öte yandan Starlink’in ücret tarifesi de belli oldu. Starlink uydusu ve Wi-Fi router’ı ile birlikte 499 dolardan satılacak paketi aldıktan sonra her ay 99 dolar internet faturası ödenecek.

SpaceX’in bu uygulamasında 199Mbps indirme hızı ve 20Mbps yükleme hızı olacak.