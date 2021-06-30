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Fenerbahçe'den teknik direktör kararı! Bir isimle anlaşıldı, o hoca listeden çıkarıldı

Fenerbahçe'den teknik direktör kararı! Bir isimle anlaşıldı, o hoca listeden çıkarıldı

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörlük için bir isimle prensipte anlaşma sağlarken, bir diğer ismi ise listesinden resmen çıkardı. Pirlo'yu da gündemine alan Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün 1 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

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Tam 7 yıldır şampiyonluk bekleyen Fenerbahçe taraftarı, 30 gündür de yeni hocanın kim olacağını merakla takip ediyor… Artık sabrı tükenen sarı-lacivertliler, sosyal medyada Başkan Ali Koç'u eleştiri yağmuruna tutarken, 'İstifa' başlığı uzun süre gündemde kaldı.

Bunun üzerine önceki akşam kulüpten yapılan resmi açıklamada anlaşma konusunda sona gelindiği ancak imzaların atılmadığı ifade edildi. Bu gelişmenin ardından gözler adaylara çevrildi. Fenerbahçe'nin Portekizli hoca Paulo Fonseca konusunda son noktayı koyduğu ifade edildi.

48 yaşındaki teknik adamla kurulan temasta prensip anlaşması sağlandı. Ancak Fenerbahçe tüm adaylarla yaptığı görüşmeleri henüz noktalamadı. Hepsinin sona ermesinin ardından resmi duyuruyla yeni hocanın açıklanacağı bildirildi.

An itibariyle Marco Silva adaylar arasından çıkarıldı. Silva şampiyonluk beklenen sezon için yetersiz görüldü. 

Pirlo adaylar arasında
Pirlo ise hâlâ adaylar arasında ancak kesin bir anlaşma yok. İtalyan teknik adamla görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe'nin resmi duyuruyu yapacağı tarih olarak 1 Temmuz yani yarın işaret ediliyor.

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