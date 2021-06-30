Fransa'de meclis onayladı lezbiyen çiftlere ve bekarlara tüp bebek hakkı

Taşıyıcı anneliği yasal görmeyen Fransa Meclisi sert tartışmaların ardından talepleri kabul etti. Lezbiyen ve bekarlara tüp bebek hakkı verildi.

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Fransa'da Ulusal Meclis, lezbiyen çiftler ve bekar kadınların, tüp bebek gibi tıbbı yardımla çocuk sahibi olmasına olanak tanıyan yasayı onayladı.

Euronews'te yer alan habere göre yeni mevzuat, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hükümeti tarafından getirilen ve mecliste iki yıl süren sert tartışmaların ardından oylamaya sunuldu. Tasarı, 115'e karşı 326 oyla kabul edildi.

Mevcut yasalara göre, tüp bebek (IVF) gibi tıbbi yardımlı üreme yöntemlerine yalnızca heteroseksüel çiftler erişim hakkına sahip. Lezbiyen çiftler, donör sperm kullanarak tüp bebek sahibi olmak için Belçika ve İspanya gibi komşu ülkelere gidiyordu.

Inter-LGBT derneği, Macron ve onun Sosyalist selefi Francois Hollande'ın beklettiği bu değişikliği memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Macron, 2017'de cumhurbaşkanlığı için kampanya yürütürken doğurganlık tedavisini lezbiyen ve bekar kadınlara genişletmenin “olumlu” olduğunu söylemişti. Ancak seçildikten sonra, 2013'te bir eşcinsel evlilik yasasının tetiklediği ve Hollande hükümetine karşı yapılan kitlesel protestoları dikkate alarak yasayı değiştirmeyi defalarca erteledi.

Halkın yüzde 67'si destekliyor

Yakın tarihli bir Ifop anketi, Fransız halkının yüzde 67'sinin tedbiri desteklediğini gösterdi.

Büyük ölçüde Katolik olan eşcinsel evlilik karşıtları değişikliğe karşı protesto gösterileri düzenliyor. Reforma karşı çıkanlar, bu yasanın geleneksel aile yapısını tehdit ettiğini ve çocukların baba figüründen mahrum kalacağını savunuyor.

İlk olarak Ekim 2019'da Ulusal Meclis tarafından onaylanan ancak daha sonra Senato'da görüşülen yasa teklifine göre, Fransa'nın sağlık sistemi, 43 yaşın altındaki tüm kadınlar için doğurganlık prosedürlerinin maliyetini karşılayacak.

Senato'da çoğunluğa sahip olan ve tasarıya karşı çıkan sağcı Cumhuriyetçiler partisi, metni, son oylama için meclise geri göndermeden önce yüzlerce değişiklik yaptı.

Mevzuat, son yıllarda doğurganlık tedavisi kullanımındaki büyük artıştan kaynaklanan çeşitli sorunları ele alıyor. Değişiklik, sperm bağışı sonucu doğmuş çocuklara, 18 yaşından sonra biyolojik babalarının kimliğini öğrenme hakkı tanıyor.

Son durum, bazı eşcinsel çiftlerin çocuk sahibi olmak için kullandıkları ve Fransa'da hala geniş çapta reddedilen bir uygulama olan taşıyıcı anneliği yasallaştırmıyor.





