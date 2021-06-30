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Haftanur Sancaktutan nereli anne ve babası kimdir?

Haftanur Sancaktutan nereli anne ve babası kimdir?

Türkiye Elmalı'da yaşanan cinsel istismar skandalı ile çalkalanırken bir ifşa da oyuncu Haftanur Sancaktutan'dan geldi. Hafsanur Sancakturan dedesinin cinsel istismarına uğradığını ve dedesinin pedofili olduğunu itiraf etti. Bu itirafın ardından Haftanur Sancaktutan'ın ailesi, anne ve babası merak konusu oldu.

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ELMALI'da çocuklara yapılan cinsel istismar Türkiye'nin gündemi olmuşken, tepkiler çığ gibi büyürken bir cinsel istismar ifşası da oyuncu Haftanur Sancaktutan'dan geldi. Oyuncu çocukken dedesinin cinsel istismarına maruz kaldığını ve dedesinin pedofili olduğunu sosyal medyadan söyledi. Bu üzücü paylaşımın ardından Hafsanur Sancaktutan merak konusu oldu. Peki kimdir Hafsanur Sancaktutan'ın annesi, babası ve dedesi?

Sancaktutan şu ifadelere yer verdi:

"Okuyun bu hikaye çok tanıdık! Susup ayıptır aman duyulmasın diyen herkes! Evet siz de çocuk istismarı yapıyorsunuz. İtiraf ediyorum, benim de hikayem buna benzer! Ben de ifşalasam mı herkesi? Utanırlar mı yaptıklarından?

Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuyum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşlarım tarafından da taciz edildi. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum. Kızlar susmayın. Artık susmak yok. Çünkü yalnız değiliz. Sizler çok değerlisiniz. Çünkü sizi çok seviyorum."

Hafsanur Sancaktutan 21 yaşındadır. Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. Oyuncu aynı zamanda Rizelidir. 

21 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenmiştir. ilk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer alan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla ayrıca birçok ödül de kazanmıştır. Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermesinin ardından, şimdilerde Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat vermektedir.

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