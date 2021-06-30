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Seyfi Dursunoğlu'nun miras davasında yeni kriz: Tanığın akıl sağlığı raporu istendi

Seyfi Dursunoğlu'nun miras davasında yeni kriz: Tanığın akıl sağlığı raporu istendi

Seyfi Dursunoğlu'nun mirasıyla ilgili iki yeğeninin açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, davanın üçüncü duruşmasında tanık Garabet Baltaoğlu’nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasını istedi.

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'Huysuz Virjin' tiplemesiyle hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020’de 87 yaşındayken hayatını kaybetti. Vefatından yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan sanatçı, Üsküdar’da oturduğu ev ile bankadaki yüklü miktarda birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bıraktı.

Dursunoğlu’nun vefatının ardından, noter huzurunda hazırlattığı vasiyeti yasal mirasçılarından çoğu onayladı. Ancak yeğenlerinden Evren Saydan ve Erhan Saydan vasiyete itiraz ederek dava açtı.

Vasiyetnamenin iptali davasının üçüncü duruşması önceki gün Anadolu Adliyesi 14. Asli Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Hürriyet'in haberine göre mahkeme, vasiyetname hazırlandığı gün orada bulunan sanatçının 60 yıllık dostu Garabet Baltaoğlu'nun 2015 yılında akli dengesinin yerinde olup olmadığı hususunun araştırılmasını istedi. Duruşma, 15 Eylül’e ertelendi. 

ÇYDD avukatı Sedat Durna, Dursunoğlu’nun vasiyetinin, sağlık raporu alınarak noterde yapıldığını belirterek, "Geçen duruşmada Garabet Bey, tanık olarak dinlendi. Kendisi 76 yaşında ve sağlığı gayet yerinde. Zaten kendisi vasiyetnameden bir yıl sonra evlat edinmiş ve tüm sağlık raporunu eksiksiz o dönemde almış" dedi.

"15 Eylül'de karar bekliyoruz"
Mahkeme'nin Garabet Baltaoğlu'nun kullandığı ilaç ve tedavi listesini istediğini belirten avukat Durna, "Kararın 15 Eylül’deki duruşmada çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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