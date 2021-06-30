Ayşegül Çınar kimdir kaç yaşında oynadığı diziler eski sevgili dehşeti

Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde bir dönem Lila karakterine hayat veren genç oyuncu Ayşegül Çınar'ın başı sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile dertte. Bir restoranda elindeki bıçakla çevredekilere saldıran Furkan Çalıkoğlu olay yerinden kaçtı. Ayşegül Çınar'ın sevgilisi Furkan Çalıkoğlu kimdir, kaç yaşında ve Ayşegül Çınar sevgilisi ne iş yapıyor?

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Dizi oyuncusu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun bulundu restoranda kavga çıktı. Çalıkoğlu elindeki bıçakla çevredekilere saldırdı. Kavgayı ayırmaya çalışan 5 otel çalışanı ve 7 polis yaralandı. Özel Harekat Polisi devreye girdi. Ünlü oyuncuya kelepçe takıldı. Peki Ayşegül Çınar'ın sevgilisi Furkan Çalıkoğlu kimdir, ne iş yapar?

Ünlü dizi oyuncusu Ayşegül Çınar dün gece saatlerinde Beyoğlu'nda bir otelin restoranında sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile beraberdi. Gece yarısından sonra 00.30 sıralarında henüz neden ve nasıl çıktığı anlaşılamayan bir tartışmayla restoran karıştı. Tartışma büyüdü, ünlü oyuncunun sevgilisi elindeki bıçakla çevredekilere saldırmaya başladı.

5 kişiyi yaraladı: Restoran çalışanları müdahale etmeye çalıştı. Furkan Çalıkoğlu ise kendilerini ayırmaya çalışan çalışanlara da bıçakla saldırdı. 5 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

-Ayşegül Çınar'ın ölümle tehdit ediyor dediği sevgilisi Furkan Çalıkoğlu hakkında bir bilgi yok.

Ayşegül Çınar kimdir: Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamladıktan sonra küçük yaşlarda oyunculuk yapmaya başladı.

Fox Tv'de yayınlanan Yasak Elma dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde Lila karakterine hayat veriyor.