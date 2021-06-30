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Şanlıurfa lise taban puanları 2021 Şanlıurfa liseleri yüzdelik dilim tablosu

Şanlıurfa lise taban puanları 2021 Şanlıurfa liseleri yüzdelik dilim tablosu

LGS sınav sonuçları açıklanıyor MEB sonuç ekranını erişme açıyor. LGS sonuçlarını öğrenen öğrenciler yaşadıkları ilin taban puanlarını araştırıyor. Peki Şanlıurfa lise taban puanları 2021 kaç, Şanlıurfa İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Binlerce öğrencinin girdiği LGS sınavı sonuçları açıklanıyor MEB LGS sonuçlarını 30 Haziran'da erişime açıyor. 6 Haziran'da 2 oturum şeklinde yapıldı. Öğrenciler sayısaldan 40, sözelden 50, olmak üzere toplam 90 soru cevapladı.  2021 LGS puanlarını öğrenen öğrenciler tercih yapmak için  yaşadıkları ildeki liselerin taban puanlarını araştırıyor. Şanlıurfa'daki liselerin yüzdelik dilimleri merak edilen konulardan biri.

Şanlıurfa'da yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de bakılacak unsurlardan. İşte, Şanlıurfa LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler...

Lise öğrenci nakli nasıl yapılır:  Liselerdeki okul nakli işlemleri ise ilk ve orta dereceli okullara göre farklılık gösterir. Bunun sebebi ise liselerin belirli sayıda öğrenciyi, puan sıralaması almasıdır. 

Liselere yerleştirmede esas alınan bu puanlar ise 8. sınıfta girilen ortak sınavlarda alınan notlara ve 5,6 ve 7. sınıflardaki ortalama ders başarılarına göre hesaplanır. İlk yerleştirmede sağlanan adaletin daha sonradan bozulmaması içinse nakil işlemlerinde de bu puanlamaya dikkat edilir.

Taşınma sonra sonrasında lise öğrencilerin yeni bir okula nakillerinin yapılabilmesi için öncelikle yeni adres çevresindeki liselerin boş kontejyanlarının ve taban puanlarının araştırılması gerekir. Bu araştırma sonucunda uygun şartları taşıyan liseler arasından tercih yapılabilir.

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