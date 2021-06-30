BIST 1.376
DOLAR 8,69
EURO 10,34
ALTIN 490,69
HABER /  EKONOMİ

30 Haziran altın fiyatları! Altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor

30 Haziran altın fiyatları! Altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 491 lira seviyesinde işlem görüyor. Analistler, dolara olan talebin artmasının altının onsunda sert düşüş yaşanmasını beraberinde getirdiğini söyledi.

Abone ol

Dün dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle 12 Mayıs'tan bu yana ilk kez 491 liranın altını gören gram altının fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 494,7 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 807 lira

Altının gram fiyatı, bugün de düşüşünü sürdürürken, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,7 azalışla 491,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 807 lira, Cumhuriyet altını da 3.295 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün 1.750,9 dolarla 2,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü 1.762 dolardan tamamlarken, bugün yüzde 0,3'lük değer kaybıyla 1.757 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin, bazı aşıların yeni varyantlara karşı etkili olduğuna dair haberlerle dengelendiğini belirterek, dolara olan talebin artmasının ise altının onsunda sert düşüş yaşanmasını beraberinde getirdiğini söyledi.

Altının ons fiyatında uzun süredir devam eden sıkışmanın kırılmasıyla 1.745 doların kritik seviye olarak izleneceğini ifade eden analistler, bu seviyenin altına inilmesi halinde 1.720 doların destek, üzerine çıkılması durumunda ise 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Analistler, ABD Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de izlenmeye devam edileceğini aktararak, bugünün veri gündeminde ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile Avro Bölgesi'nde öncü enflasyonun öne çıktığını bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bal üretiminde ürküten kuraklık! Bu yıl bal yüzde 80 azalacak fiyatlar fırlayabilir
Bal üretiminde ürküten kuraklık! Bu yıl bal yüzde 80 azalacak fiyatlar fırlayabilir
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Gaziantep’te 1,5 milyon liralık yalıtım vurgunu: Firma malzemeleri geride bırakıp kaçtı
Gaziantep’te 1,5 milyon liralık yalıtım vurgunu: Firma malzemeleri geride bırakıp kaçtı
Sapanca'da evinin bahçesinde yorgun mermiyle yaralandı
Sapanca'da evinin bahçesinde yorgun mermiyle yaralandı
Hafsanur Sancaktutan ailesi kimdir? Hafsanur Sancakturan kaç yaşında
Hafsanur Sancaktutan ailesi kimdir? Hafsanur Sancakturan kaç yaşında
Amerikalı komutan Afganistan'da iç savaş bekliyor! Türk askeri de oraya gidiyor
Amerikalı komutan Afganistan'da iç savaş bekliyor! Türk askeri de oraya gidiyor
Elektrikte tüm zamanların en yüksek tüketimi dün gerçekleşti!
Elektrikte tüm zamanların en yüksek tüketimi dün gerçekleşti!
Haftanur Sancaktutan nereli anne ve babası kimdir?
Haftanur Sancaktutan nereli anne ve babası kimdir?
Türkiye Sezgin Baran Korkmaz için resmen başvurdu! Dosya Avusturya'da
Türkiye Sezgin Baran Korkmaz için resmen başvurdu! Dosya Avusturya'da
Bilim Kurulu Üyesi Selma Metintaş: Aşılamada istenilen hızla gidilmediğinde vakalar yeniden artacak
Bilim Kurulu Üyesi Selma Metintaş: Aşılamada istenilen hızla gidilmediğinde vakalar yeniden artacak
Yorumlar