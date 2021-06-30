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1 Temmuz itibariyle başlıyor marketlerde 27 ürün için açıkta satış yasağı

1 Temmuz itibariyle başlıyor marketlerde 27 ürün için açıkta satış yasağı

TÜRKİYE'de marketler için getirilen yeni düzenleme Resmi gazetede yayınlandı. Sebze ve meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar belli oldu. Marketlerde aralarında çilek, dut, erik, Frenk üzümü, incir, kayısı ve kirazın da olduğu 27 ürün için açıkta satış yasağı geliyor.

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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, malların ambalajlanmasında tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir ambalajlardan yararlanılabilecek.

Mallar, uygun şartlarda korunup taşınması sağlanacak şekilde ambalajlanacak. Ambalajlar bütün yabancı maddelerden arındırılacak.

Tekrar kullanılabilir ambalajlar her kullanımda gıda güvenilirliğine uygun olarak dezenfekte edilecek.

Dolu ambalajlar en fazla 30 kilogram ağırlığında olacak.

Kapalı satılacak ürünler

Soğuk zincire tabi ürünler ahududu, böğürtlen, çilek, dut, erik, Frenk üzümü, incir, kabak çiçeği, kayısı, kızılcık, kiraz, kuşkonmaz, mango, mangostan, mantar, yaban mersini, nekdarin, çarkıfelek, ejder meyvesi, soya filizi, şeftali, Trabzon hurması, üzüm, vişne, yeni dünya ve zerdali olarak belirlendi.

Açık alanlarda satılacak ürünler

Büyük mağaza ve zincir mağazalarda yıl boyu açık alanda satılabilecek ürünler balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, kestane, taze mısır, muz, taze nohut, patates, kuru sarımsak, kuru soğan, tatlı patates, üvez, yer elması, yeşil kabuklu fındık, zencefil ve badem olarak listelendi.

Bazı ürünler ekim-mart döneminde açık alanda satılacak

Greyfurt, limon, mandalina, nar, portakal, turunç, elma, armut ve ayva ise ekim-mart döneminde açık alanda satılabilecek.

Soğuk zincire tabi ürünler, soğutulduktan sonra paket kullanımına uygun frigorifik araçlarla taşınacak ve büyük mağaza ve zincir mağazalarda kapalı alanların dışında satılamayacak.

Diğer mallar ise belirtilen aylarda olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla kapalı alanların dışında da satılabilecek.

Tebliğ, 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girecek.

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