Sergen Yalçın anlaşmanın perde arkasını anlattı

Güçlükle olsa da Beşiktaş'la 1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşan Sergen Yalçın, yönetimle olan görüşmelerin perde arkasını ilk kez anlattı.

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Beşiktaş'ı hem şampiyon yapan hem de siyah-beyazlılara kupa kazandırarak takdir toplayan teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetimiyle uzun uğraşlar sonunda yeniden 1 yıllık anlaşma sağladı.

Asbaşkan Emre Kocadağ ile önceki gün buluşarak yeni sezon planlaması hakkında görüşlerini aktaran Yalçın, “Sürekli ‘36 gündür niye imza atılmıyor’ diye konuşuldu. Biz 36 gün boyunca pazarlık yapmadık!" dedi.

"İkincide anlaştık"

Yönetimle iki kere bir araya geldiklerini belirten başarılı teknik adam "İkincide anlaştık. Şimdi de ‘İmza attın mı’ diye soruyorlar. Benim Beşiktaş ile olan imzam zaten gönüllere atıldı. Bugün, yarın kağıt üstüne de atarız” diye konuştu.

Siyah-beyazlı hoca görüşmeler sırasında parasal konulardan çok kadro kalitesi ve planlama üzerinde durduğunun altını çizdi.

"Kadrom güçlü olmalı"

Yeni başarılar için güçlü bir kadroya ihtiyaç duyduğunu aktaran Beşiktaş’ın teknik patronu, “Ben iyi bir kontrattan çok geniş ve güçlü bir kadro isterim. Tüm endişelerim bunun üzerindeydi." ifadelerini kullandı.

"Başarıda herkesin emeği var"

"Geçen sezon elde edilen başarıda herkesin emeği var." diyen Sergen Yalçın, "Yeni sezonda da yine hep birlikte başarının peşinden koşacağız." dedi.

"Pozitif havanın olması çok önemli"

İyi bir kadronun yanında takımda pozitif havanın da olması çok önemli olduğunu belirten Yalçın, "Tıpkı geçen sezon takım içinde oluşan başarıya odaklı atmosfer gibi. Yönetimimizle birlikte tüm planlarımız bu yönde” diye konuştu.

"Şu an 19 kişiyiz"

Teknik patron Sergen Yalçın, takımın son durumu ve kafasındaki transfer planlarıyla ilgili açıklamalarda da bulunarak, sözleşmesi bitenler hariç şu an 19 kişi olduklarını söyledi..

6-7 oyuncu istedi

Mevcut kadroya 6-7 takviye yapılırsa, gelecek sezon için ciddi eksikleri olmayacağını belirten başarılı teknik direktör, "Eksik bölgeleri mutlaka güçlendirmeliyiz. Yapılacak transferler konusunda yönetimimizle oturup daha detaylı şekilde konuşacağız. 5 Temmuz’da sezonu açıyoruz. Kamp planlarımız hazır. Kadromuz en kısa sürede tamamlanmalı. Yeni sezona geçen seneki gibi sıkıntılı başlamak istemiyoruz” diye konuştu.