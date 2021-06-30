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DSÖ: Tunus, Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında Arap dünyası ve Afrika'da en üst sırada

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DSÖ: Tunus, Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında Arap dünyası ve Afrika'da en üst sırada

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tunus'un yeni tip koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında Afrika kıtası ve Arap dünyasında en üst sırada yer aldığını açıkladı.

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DSÖ Tunus Direktörü Yves Soteran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede salgının merkezi haline gelen Kayrevan kentinde vakalar ve ölümlerin çok yüksek seyrettiğini söyledi.

Soteran, dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı vaka ve vefat sayılarında düşüş görülürken Afrika kıtasında tersine bir durum olduğunu aktardı.

DSÖ yetkilisi, "Tunus, koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında Arap dünyası ve Afrika'da en üst sırada." ifadesini kullandı.

Tunus'ta Kovid-19 salgınında yeni dalga endişesi

Kuzey Afrika'nın sahil ülkesi Tunus'ta vaka sayılarındaki artış, yeni varyantların görülmesi ve aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle Kovid-19 salgınında yeni bir dalga yaşanmasından endişe ediliyor.

Hükümet bu durum karşısında dün bir dizi önlemi hayata geçirdi. Bu kapsamda, daha önce 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının başlama saati 20.00'ye çekildi.

Ayrıca tüm toplantı, organizasyon ve gösteriler yasaklandı, risk altındaki bölgelere seyahat kısıtlandı, kamu çalışanları evden çalışmaya yönlendirilirken bazı memurlara da 1-21 Temmuz tarihlerinde idari izin verildi.

Tunus Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 salgınında ülkede bugüne kadar 14 bin 843 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 414 bin 182'ye yükseldi. Bakanlık, iyileşenlerin sayısını ise 352 bin 180 olarak açıkladı.

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