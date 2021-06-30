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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme açıklaması! Mesai saatleri değişiyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme açıklaması! Mesai saatleri değişiyor

TÜRKİYE'de 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme dönemine geçiliyor. Bununla birlikte birçok sınırlama kaldırılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarda da normal mesai düzenine geçiliyor. İşte İstanbul Valisi Yerlikaya'nın yaptığı hatırlatma...

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme dönemine geçileceğini, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30 / 13.00-17.00 arasında uygulanacağını hatırlattı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüse karşı el ele büyük mücadele verdik. Tam ve kısmi kapanma dönemlerinden sonra 1 Temmuz saat 05.00'ten itibaren normalleşme dönemine geçiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri 08.30-12.30 / 13.00-17.00 arasında uygulanacaktır. " ifadelerini kullandı.

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