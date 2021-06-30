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Samsun'da şüpheli ölüm! Terasa çıkan yakınları hayatının şokunu yaşadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da şüpheli ölüm! Terasa çıkan yakınları hayatının şokunu yaşadı

SAMSUN'da 20 yaşındaki genç, kemerle asılı halde ölü olarak bulundu.

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Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Emre Uyanıkoğlu evlerinin teras katındaki tavandaki demir bloklara kemer ile asılı halde ölü olarak bulundu. Olay polise haber verildi. Emre Uyanıkoğlu'nun ölümü şüpheli bulundu ve cesedi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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