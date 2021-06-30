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Kilometrelerce yürüyorlar! Muş'ta sağlıkçıların zorlu yolculuğu: Aşı Berivanlara kadar ulaştı

İhlas Haber Ajansı
Kilometrelerce yürüyorlar! Muş'ta sağlıkçıların zorlu yolculuğu: Aşı Berivanlara kadar ulaştı

MUŞ'ta Covid-19'la mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, kırsal kesimdeki vatandaşlara aşı hizmeti ulaştırabilmek için araçların giremediği patika yolları kilometrelerce yürüyerek aşıyor.

Kilometrelerce yürüyorlar! Muş'ta sağlıkçıların zorlu yolculuğu: Aşı Berivanlara kadar ulaştı

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan aşı ekipleri, sağlık hizmetini vatandaşın ayağına kadar götürüyor. Hasköy Toplum Sağlığı Merkezinde görevli doktor, ebe, hemşire ve yardımcı personellerden oluşan ekip, vatandaşa şifa olmak için tozlu yollara düşüyor.

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Kilometrelerce yürüyorlar! Muş'ta sağlıkçıların zorlu yolculuğu: Aşı Berivanlara kadar ulaştı

Aşı çalışması için ilçeye bağlı Yerkaya köyünde kapı kapı dolaşan sağlık ekibi, vatandaşları evlerinde bulamayınca çantaları sırtlayıp yayla yolunu tuttu.

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Kilometrelerce yürüyorlar! Muş'ta sağlıkçıların zorlu yolculuğu: Aşı Berivanlara kadar ulaştı

Yaklaşık 2 kilometrelik tozlu patika yolu yürüyen aşı ekibi, zorlu yolculuğun ardından berivanların bulunduğu bölgeye ulaştı.

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Kilometrelerce yürüyorlar! Muş'ta sağlıkçıların zorlu yolculuğu: Aşı Berivanlara kadar ulaştı

Burada berivanlara bilgilendirmede bulunan aşı ekibi, daha sonra koyunların arasında berivanların aşılarını yaptı.

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