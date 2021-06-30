Kilometrelerce yürüyorlar! Muş'ta sağlıkçıların zorlu yolculuğu: Aşı Berivanlara kadar ulaştı
MUŞ'ta Covid-19'la mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, kırsal kesimdeki vatandaşlara aşı hizmeti ulaştırabilmek için araçların giremediği patika yolları kilometrelerce yürüyerek aşıyor.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan aşı ekipleri, sağlık hizmetini vatandaşın ayağına kadar götürüyor. Hasköy Toplum Sağlığı Merkezinde görevli doktor, ebe, hemşire ve yardımcı personellerden oluşan ekip, vatandaşa şifa olmak için tozlu yollara düşüyor.
Aşı çalışması için ilçeye bağlı Yerkaya köyünde kapı kapı dolaşan sağlık ekibi, vatandaşları evlerinde bulamayınca çantaları sırtlayıp yayla yolunu tuttu.
Yaklaşık 2 kilometrelik tozlu patika yolu yürüyen aşı ekibi, zorlu yolculuğun ardından berivanların bulunduğu bölgeye ulaştı.
Burada berivanlara bilgilendirmede bulunan aşı ekibi, daha sonra koyunların arasında berivanların aşılarını yaptı.