Kilometrelerce yürüyorlar! Muş'ta sağlıkçıların zorlu yolculuğu: Aşı Berivanlara kadar ulaştı

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan aşı ekipleri, sağlık hizmetini vatandaşın ayağına kadar götürüyor. Hasköy Toplum Sağlığı Merkezinde görevli doktor, ebe, hemşire ve yardımcı personellerden oluşan ekip, vatandaşa şifa olmak için tozlu yollara düşüyor.