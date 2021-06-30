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İBB Üsküdar Sultanbeyli metro inşaatında ağaçları kırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB Üsküdar Sultanbeyli metro inşaatında ağaçları kırdı

İBB Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının inşa çalışmaları sırasında ağaçları taşımak yerine iş makinesi ile kırılması tepkilere neden oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Sultanbeyli'de yürüttüğü metro çalışmaları sırasında bazı ağaçların iş makinesiyle kırıldığını gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

İlçede bulunan M5 Metro Hattı Çeşme Durağı İstasyonu inşaatındaki çalışmalar sırasında bazı ağaçlar iş makinesi tarafından kırıldı.

Ağaçların kırıldığı anlar bazı vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu.

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