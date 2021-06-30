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Çocukları ve komşuları bir oldu! Mersin'de pankartlı çağrı görenleri şaşırttı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Çocukları ve komşuları bir oldu! Mersin'de pankartlı çağrı görenleri şaşırttı

MERSİN'de İzzet Karabulut (39), 5 ay önce aile içi anlaşmazlık nedeniyle boşandığı eski eşiyle barışmak için çalıştığı fabrika önünde çocukları ve komşularıyla 'Eve dön' yazılı pankart açtı.

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Tarsus- Mersin D-400 kara yolundaki tekstil fabrikası önüne gelen İzzet Karabulut, aile içi anlaşmazlık nedeniyle 5 ay önce boşandığı eski eşi Nurcan Kıyak'ın eve dönmesi için 'Eve dön' yazılı pankart açtı. 11 ve 14 yaşındaki 2 çocuğu ve komşuları ile eşinin çalıştığı fabrika önüne gelerek, ona seslenen Karabulut, "Eşimi çok seviyorum. Eşimin evine dönmesini istiyorum. Çocuklarımla çok perişan olduk. Alkol nedeniyle eşim evi terk etmişti, ayrıldık. 'İçkiyi bırakırsan düzelirsen geri dönerim' dedi. Ailem için bıraktım. Eşimin evine dönmesini istiyorum" dedi. 

Oğulları Selahattin Karabulut ise, "Anne ne olur biz çok perişan olduk. Ne olur evine dön. Sabah yemeğini yiyoruz, öğlen yemeğini yiyemiyoruz. Aç kalıyoruz. Aç aç yatıyoruz. Ne olur evine dön. Biz seni çok seviyoruz" diye konuştu. Komşusu Hasan Türk (52) de, çocukların durumuna çok üzüldüklerini, eski eşlerin birleşmesi için destek olmaya geldiğini belirtti.

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