Suriyeli genç LGS'de Türkiye birinciliğini paylaşan 97 öğrenciden biri oldu

LGS 2021'de tüm soruları doğru cevaplayan 97 öğrenci arasında, Siirt'te imam hatip lisesi öğrencisi Suriye uyruklu Dlyar Safo da yer aldı.

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6 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. Buna göre sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru sorulurken, bu sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

97 öğrenciden tam puan

Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Kızlar daha başarılı

2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki merkezi sınavlarda olduğu gibi 2021 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı oldukları belirlendi.

Suriyeli öğrenci Türkiye birincisi oldu

Türkiye’nin 97 birincisinden biri de Siirt’in Kurtalan ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Suriyeli Dlyar Safo oldu… Safo, LGS 2021'de tüm soruları doğru cevapladı.

Okulundan tebrik paylaşımı

Suriyeli muhacir öğrenci ile ilgili okulun sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda “Dlyar Safo, LGS 2021'de tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye 1’incisi olmuştur. Kurtalan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu ailesi olarak öğrencimizi tebrik eder. Başarılarının devamını dileriz.” ifadelerine yer verildi.