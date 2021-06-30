2021 LGS kılavuzu yayınlandı! Tercihler 5-16 Temmuz'da yapılacak

2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek. MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 16'ncısı olan ve yürütücülüğünü Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.

LGS tercih tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Bu yılki LGS merkezi ve yerel yerleştirmelerde, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri kullanılmayacak.

Okul kontenjanları da açıklandı

LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri, "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Bakanlık tarafından, 2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri hazırlandı.