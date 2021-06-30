7 haftanın en düşüğü! Uzmanlardan bomba altın yorumu almalı mı satmalı mı?

Gram altın fiyatı, 7 haftanın en düşük seviyesini görürken; ons altın fiyatı ise 1756 dolar seviyelerinde bulunuyor. Yatırımcılar ise 'almalı mı, yoksa satmalı mı?' sorusuna cevap arıyor. Uzmanlar, önümüzdeki 2 haftalık sürecin altın fiyatlarının seyrinde kritik bir dönem olduğunu belirtirken, gram altında 485 lira seviyesinin önemli bir alım fırsatı olabileceği görüşünde...

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Altının ons fiyatı, 16 Haziran’da gerçekleşen ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında verilen faiz artırımı ve enflasyon mesajları sonrası aşağı yönlü sert hareket ederken; ons altın dolar endeksinde yaşanan güçlü duruş ile beraber düşüş eğilimini sürdürüyor. Ons altında cuma günü ABD tarafında açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi kritik olurken, güçlü gelecek bir veri dünyada dolara olan talebi artırarak altın fiyatını baskılaması bekleniyor.

Ons altın yaklaşık 2 ayın en düşük seviyelerinde hareketini sürdürürken; bugün içerisinde 1753 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altın, en yüksek 1764 dolar seviyesini görürken; saat 11.36 itibarıyla yüzde 0.26 oranında düşüşle 1756 dolardan işlem gördü.

Gram altın 7 haftanın en düşüğünde

Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle 489 lira seviyesine kadar gerileyerek, 12 Mayıs tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Gram altın gün içerisinde en yüksek 496 lira seviyesini görürken, saat 11.36 itibarıyla yüzde 0.71 oranında düşüşle 490,90 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 804 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 309 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 492 lira seviyesinde tamamlarken; yeni güne 493 lira seviyesinden başlamıştı.

Uzmanlar, Fed’in faiz artırımının 2022 yılının sonuna doğru olma ihtimalinin kuvvetlenmesi sonrası ons altında yaşanacak yükseliş ve dolar/TL kurunun hareketiyle gram altının yeniden 550 lira seviyelerinin üzerini görmesini bekliyor.

Altın fiyatları üzerinde yaşanan gelişmeleri ve beklentileri Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk ve Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy Hürriyet'e değerlendirdi.

Gram altında 485 TL seviyesi önemli alım fırsatı

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı:

Ons altında bu hafta başından itibaren de sürmekte olan aşağı yönlü hareket aslında temel olarak 16 Haziran tarihli ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından sonra başladı ve yukarı yönde hareket ederek 92 seviyesinin üzerine çıkan dolar endeksi ile oluşan negatif korelasyon çerçevesinde de 1760 doların altına çekildi.

Bu ters korelasyon doğal sürecinde bu hafta sonuna kadar da büyük olasılıkla devam edecek görülüyor. Bu öngörümüze temel aldığımız varsayım da cuma günü ABD’den gelecek istihdam verilerinin güçlü açıklanma yönündeki beklentiler. Dolayısıyla ons altın fiyatlamalarında şu anda piyasa asıl olarak cuma günü ABD’den gelecek verilere endekslenmiş durumda.

Piyasa beklentisi tarım dışı istihdam verisinin 650 bin artış göstermesi ve ortalama saatlik kazançların yıllık bazda yüzde 3.6 ile aylık bazda yüzde 0.3 oranında artması yönünde. Eğer tarım dışı istihdam verisi 650 bin üzerinde mesela 675 bin gibi bir artış gösterirse, bu veri ABD dolar endeksini 93 seviyesine kadar taşıyabilir ve bu durum karşısında ons altın fiyatı 1740 dolar seviyelerine kadar geri çekilebilir.

Eğer tarım dışı istihdam 650 bin altında kalırsa bu durumda da gözler ortalama saatlik kazançlarda olacak. 650 bin altı bir tarım dışı istihdam verisi karşılığında ortalama saatlik kazançların yıllık bazda yüzde 3.6 ve üzeri gelmesi yine dolar endeksinin kuvvetlenmesine yol açabilecektir. Özetle bu haftalık öngörüde ons altın fiyatlarının aşağı baskılı bir seyirde olmasını baz alıyoruz.

Gram altın ise daha çok dolar/TL kurundaki yukarı hareketlerin baskısı altında 500 TL çıtasının hafif altında seyrediyor. 500 TL altında 485 TL’ye kadar sarkabilecek gram altın fiyatlarının önemli alım fırsatları barındırdığını düşünüyorum.

Fed’in 2022 faiz politikasının netleşmesi sonrasında eğer faiz artışları 2022 yılının sonuna doğru olma ihtimali kuvvetlenirse ancak bu durumda orta vadede ons altında yeniden 1800 dolar üzeri seviyeleri görürüz ve bu da dolar/TL kuru ile birlikte gram altını yeniden 550 TL ve hatta üzeri seviyelere taşır.

Bu senaryonun zamanlamasına dair daha net görüşlere sahip olabilmemiz için ise temmuz ayının ortalarını görmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Ons altın için kritik Cuma

Rıdvan Baştürk - Fon Yöneticisi:

16 Haziran’da yapılan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından bu yana ons altında satış baskısının sürdüğünü görmekteyiz. O toplantıda Fed üyelerinin hem enflasyon hem de faiz artırım beklentileri yukarı yönde revize edilmişti. Bu hafta çıkan Fed’in mortgage destekli tahvil alımlarını daha hızlı bir şekilde azaltacağına yönelik haberler de önemliydi. Bu gelişmeler neticesinde dolar endeksinde güçlü bir seyir görmekteyiz. Dolar endeksindeki güçlenmenin devam etmesini bekliyorum. Dolar endeksindeki bu güçlenme ise emtiaları aşağı yönde etkiliyor.

Cuma günü ABD’den gelecek olan istihdam piyasası verileri kritik olacak. Bu veriler güçlü gelirse hem dünyada dolara olan talep artacaktır hem de bu durum emtiaları aşağı çekecektir. Zayıf bir veride ise piyasalar biraz nefes alabilir.

Ons altında teknik olarak, 1800 dolar altında kalındığı sürece baskı görebiliriz ve gelebilecek olası yükselişler satış fırsatı verebilir. 1750 dolar desteğinde bir kırılma gelirse 1720 dolara doğru baskı potansiyeli oluşacaktır.

Ons altında baskı devam ederken dolarTL’de ise sakin görünüm sürüyor. Bu kapsamda gram altında sınırlı bir baskı görmekteyiz. Ons altında baskı devam edebilir. Dolar kurunda ise, 8.80 TL geçilmediği sürece yukarı hareketlerin ivme kazanmasını beklemiyorum. Bu kapsamda gram altında yatay/negatif görünüm devam edebilir. Teknik olarak 510 - 512 TL bandı altında kalındığı sürece zayıf bir görünüm bekliyorum.