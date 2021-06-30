BIST 1.368
DOLAR 8,69
EURO 10,35
ALTIN 491,99
HABER /  GÜNCEL

Gümüşhane lise taban puanları 2021 yüzdelik dilimler yeni tablosu

Gümüşhane lise taban puanları 2021 yüzdelik dilimler yeni tablosu

LGS sınav sonuçları açıklandı MEB sonuç ekranını erişme açtı. LGS sonuçlarını öğrenen öğrenciler yaşadıkları ilin taban puanlarını araştırıyor. Peki Gümüşhane lise taban puanları 2021 kaç, Gümüşhane İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Abone ol

Binlerce öğrencinin girdiği LGS sınavı sonuçları açıklandı MEB LGS sonuçlarını 30 Haziran'da erişime açtı. 6 Haziran'da 2 oturum şeklinde yapıldı. Öğrenciler sayısaldan 40, sözelden 50, olmak üzere toplam 90 soru cevapladı.  2021 LGS puanlarını öğrenen öğrenciler tercih yapmak için  yaşadıkları ildeki liselerin taban puanlarını araştırıyor. Gümüşhane'deki liselerin yüzdelik dilimleri merak edilen konulardan biri.

Gümüşhane'de yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de bakılacak unsurlardan. İşte, Gümüşhane LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler...

Lise öğrenci nakli nasıl yapılır:  Liselerdeki okul nakli işlemleri ise ilk ve orta dereceli okullara göre farklılık gösterir. Bunun sebebi ise liselerin belirli sayıda öğrenciyi, puan sıralaması almasıdır. 

Liselere yerleştirmede esas alınan bu puanlar ise 8. sınıfta girilen ortak sınavlarda alınan notlara ve 5,6 ve 7. sınıflardaki ortalama ders başarılarına göre hesaplanır. İlk yerleştirmede sağlanan adaletin daha sonradan bozulmaması içinse nakil işlemlerinde de bu puanlamaya dikkat edilir.

Taşınma sonra sonrasında lise öğrencilerin yeni bir okula nakillerinin yapılabilmesi için öncelikle yeni adres çevresindeki liselerin boş kontejyanlarının ve taban puanlarının araştırılması gerekir. Bu araştırma sonucunda uygun şartları taşıyan liseler arasından tercih yapılabilir.

ÖNCEKİ HABERLER
Haftanın en düşüğü! Uzmanlardan bomba altın yorumu almalı mı satmalı mı?
Haftanın en düşüğü! Uzmanlardan bomba altın yorumu almalı mı satmalı mı?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İBB Üsküdar Sultanbeyli metro inşaatında ağaçları kırdı
İBB Üsküdar Sultanbeyli metro inşaatında ağaçları kırdı
Samsun'da şüpheli ölüm! Terasa çıkan yakınları hayatının şokunu yaşadı
Samsun'da şüpheli ölüm! Terasa çıkan yakınları hayatının şokunu yaşadı
Kamuda yeni dönem! Sadece iki durumda idari izin verilecek: Yaş sınırı getirildi
Kamuda yeni dönem! Sadece iki durumda idari izin verilecek: Yaş sınırı getirildi
Sümela Manastırı uzun restorasyon arası bitti! Yarın Bakan Ersoy katılımıyla açılıyor
Sümela Manastırı uzun restorasyon arası bitti! Yarın Bakan Ersoy katılımıyla açılıyor
Adana'da kocasının peşinden gidip dehşeti yaşattı! Gözyaşlarına boğuldu
Adana'da kocasının peşinden gidip dehşeti yaşattı! Gözyaşlarına boğuldu
Tekirdağ liseleri taban puanları 2021 MEB Tekirdağ yüzdelik dilim sıralaması
Tekirdağ liseleri taban puanları 2021 MEB Tekirdağ yüzdelik dilim sıralaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme açıklaması! Mesai saatleri değişiyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme açıklaması! Mesai saatleri değişiyor
Eskişehir Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
Eskişehir Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
Yorumlar