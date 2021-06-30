Sedat Peker'in özel görevi ne? Yeni Şafak yazarından SBK ve Peker hakkında olay iddia

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, Sezgin Baran Korkmaz'ın Grandfather dediği CIA yöneticisiyle ve FETÖ bağlantılı diğer kişilerle bağlantılarını deşifre ederek Sedat Peker'in özel görevde olduğunu iddia etti.

Abone ol

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in yaptığı açıklamalardaki yurtdışı bağlantılarıyla ilişkilendiren Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz çarpıcı bir iddiada bulundu:

"Kullanışlı Sedat “Cumhur İttifakını dağıtmak, AK Parti’yi parçalamak, İktidarı devirmek” isteyen Derin ABD’nin piyonu olarak “özel görev” yapıyor!"

Korkmaz, "SBK’nın Woolsey ile bağlantısı mı; sadece şu elini omzuna atmış, samimi fotoğraftan ibaret değil!" diyerek bağlantıların derinini anlattı.

Korkmaz, kara para aklamak suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan ve ABD’nin talebiyle Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın Grandfather (Dede) diye andığı derin ismin eski CIA başkanlarından James Woolsey olduğu öne sürüldüğünü yazdı.

Woolsey’in eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın döneminde CIA Başkanlığı, Donald Trump’ın 2016’daki seçim kampanyasında ‘Üst Düzey Danışman’ ve Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nün (WINEP) danışmanları arasında bulunduğunu yazan Korkmaz, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında eski CIA başkanının katıldığı bir programda “2015’in altı ayını Türkiye’de geçirdiğini” söylediğini ifade etti.

Brunson ile bir araya geldi mi?

“Türkiye’de ne yapmıştı, ne haltlar karıştırmıştı, acaba?” diye soran Korkmaz,“Woolsey, örneğin Papaz maskeli CIA ajanı Brunson ile bir araya gelmiş midir?” diye sordu.

Darbe girişiminin ardından tutuklanan ve Türkiye ile ABD arasında kriz yaşanmasına neden olan, ABD’li rahip Andrew Brunson’un serbest kalmasının ardından avukatının açıklama yaptığı sırada Sezgin Baran Korkmaz’ın orada bulunduğunu belirterek “Brunson’ın serbest bırakılmasından kısa bir süre önce yani 2018’in Eylül’ünde Türkiye’ye gelen ABD heyeti, SBK’nın uçağıyla seyahat etmişlerdi. Önce İstanbul’a indiler; 18 Eylül’de ise İzmir’de ev hapsindeki Brunson’ı ziyaret ettiler.

(CIA Ajanı Brunson 25 Temmuz 2018’de tutuklu bulunduğu cezaevinden ev hapsine alınmıştı.)

O derin heyette, kimler mi vardı?” diye sordu, “CIA eski başkanlarından James Woolse” yanıtını verdi.

Brunson’u Türkiye’den almaya gelen heyete Sezgin Baran Kormaz’ın eşlik ettiğini ve , Woolsey’i Bodrum’da ağırladığını ifade eden yazar, “Brunson’ın serbest bırakılmasından iki gün sonra (14 Ekim 2018) Takvim’de ‘İşte Krizi Çözen Adam’ başlıklı bir haber çıkmıştı” dedi.

Korkmaz yazısına şöyle devam etti:

CIA tarafından BAE’de sahneye çıkarılan Sedat Bin Zayed; Suç Örgütü elebaşı Mister Sedat Peker tarafından gündeme getirilen de eski CIA Başkanına kankalık yapan SBK’dır!

Kullanışlı Sedat ‘Cumhur İttifakını dağıtmak, AK Parti’yi parçalamak, İktidarı devirmek’ isteyen Derin ABD’nin piyonu olarak ‘özel görev’ yapıyor!”