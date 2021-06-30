Mide operasyonundan sonra zayıflamada şaka gibi yöntem: çene kilitleme!

Daha radikal önlemlerle zayıflamak isteyenler için geliştirilen çene kilitleme yöntemi adeta işkence gibi olmasından dolayı tartışma yarattı.

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Yeni Zelandalı bilim insanları katı gıda alımının önüne geçerek zayıflamaya yardımcı olan yeni bir alet geliştirdi. Ancak aletin dişe takılarak çeneyi kilitliyor olması sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Diş hekimleri tarafından üst ve alt arka dişlere takılan mıknatıslı bir mekanizmadan oluşan DentalSlim Diet Control adlı alet diyet kontrolü ile zayıflatmayı amaçlıyor. Aletin ağzın tam olarak açılmasını engelleyerek kişinin zayıflamasına yardımcı olması bekleniyor.

Geliştirdikleri aletle ilgili çalışmalarını bir basın açıklamasıyla duyuran Otago Üniversitesi'nden araştırmacılar aletle ağzın yalnızca 2 mm açılabildiğini ve sadece sıvı alımına olanak sağladığını, konuşma ve nefes almaya engel olmadığını belirtti. Alet acil bir durumda kullanıcı tarafından çıkarılabilir ve yeniden takılabilir şekilde tasarlandı.

Araştırmacılar ne dedi?

Araştırmacılar Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde gerçekleştirdikleri iki hafta süreli deneme çalışmalarında katılımcıların ortalama 6,36 kilogram kaybettiklerini ve zayıflama sürecine devam etmek için motive olduklarını ifade etti.

Araştırma ekibinin lideri Otago Üniversitesi Sağlık Bilimleri Başkan Yardımcısı Profesör Paul Brunton aletin obeziteyle mücadele eden kişiler için etkili, güvenli ve uygun fiyatlı olduğunu kaydetti. Zayıflamadaki en büyük engelin diyet kurallarına uyumda yaşanan güçlük olduğunu belirten Brunton aletin kullanıcılarda bir süreliğine düşük kalorili diyete imkan vererek yeni bir alışkanlık geliştirmelerine yardımcı olduğu görüşünde.

Yapılan son çalışmalar dünya çapında 1 milyar 900 milyondan fazla yetişkin aşırı kilolu, 650 milyon kişi obez. Her yıl 2 milyon 800 bin kişi obeziteden kaynaklı nedenlerle hayatını kaybediyor. 2030 yılı itibarıyla dünyadaki yetişkin nüfusun yüzde 57'sinin alışı kilolu ya da obez olacağı tahmin ediliyor.

Brunton aletin örneğin aşırı kilo nedeniyle ameliyata giremeyen hastalar ya da diyabet hastaları için kısa vadede hızlı çözüm sunabileceğini belirtti. Aletin geri dönülemez ve maliyetli cerrahi müdahalelere bir alternatif olabileceğini kaydeden Brunton'a göre aletin olumsuz sonuçları bulunmuyor. Ancak katılımcılar aletle ilgili bazı şikayetler bildirdi.

Aleti deneyenler ne dedi?

Aletin deneme çalışmalarına katılanların bir kısmı aletin kullanımın zor olduğunu ve konuşurken rahatsızlık yarattığını belirtti. Kullanıcılar gergin hissettiklerini ve genel olarak hayattan daha az zevk aldıklarını ifade etti.

katılımcılardan biri kurallara riayet etmeyerek yememesi gereken çikolata gibi gıdaları eriterek tükettiğini kaydetti

Aleti eleştirenler ne dedi?

Alet sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çeneyi kilitleyerek zayıflama yöntemine sert eleştirilen yönelten mesajların bir kısmında aletin orta çağdan kalma işkence yöntemlerine benzediği ve "şişmanlık korkusunun" yeni bir boyuta taşındığı belirtildi.