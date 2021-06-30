Tuğba Özerk evlendi eşi Gökmen Tanaça kimdir ne iş yapıyor?

Şarkısı Tuğba Özerk uzun süredir birlikte olduğu Gökmen Tanaça ile evlendi. Bebek'te bir yalıda gerçekleşen düşün sonrası Tuğba Özerk'in eşi merak konusu oldu. Daha önce 2 kez evlenen Tuğba Özerk'in üçüncü eşi Gökmen Tanaça kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?

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'Lo Lo' şarkısı ile tanınan bir dönemin ünlü şarkıcısı Tuğba Özerk üçüncü kez nikah masasına oturdu ve uzun süredir birlikte olduğu Gökmen Tanaça ile evlendi. Bu evliliğin ardından Gökmen Tanaça'nın hayatı merak konusu oldu. Tuğba Özerk'in üçüncü eşi Gökmen Tanaça kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?

Tuğba Özerk, 1.5 yıldır beraber olduğu Gökmen Tanaçar ile aile arasında gerçekleşen sade bir nikâh töreniyle evlendi.

Tuğba Özerk'in nikah şahidi menajeri Kemal Arslan olurken Gökmen Tanaçar'ın şahitliğini ise iş insanı Cemal Şen yaptı.

Nikâh sonrası muhabirlerle sohbet eden Özerk, Paris’te balayı yapacaklarını söyledi.

TUĞBA ÖZERK KİMDİR?

Türk pop şarkıcısı, söz yazarı ve bestecisi Tuğba Özerk, 4 Haziran 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Melih Özakat İlkokulu, Özel Çakabey Lisesi ve İzmir Devlet Konservatuvarı mezunudur. 12 yaşında iken Sezen Aksu tarafından keşfedilen Tuğba Özerk daha sonra usta sanatçının vokalisti olarak sahne almaya başlamıştır.

Okul hayatı bittikten sonra İstanbul'a taşınan Tuğba Özerk aralarında Ege, Deniz Seki gibi isimler bulunan sanatçılara da geri vokal yapmıştır. Daha sonra solo sahne çalışmalarına başlayan Özerk, 2002 yılının Aralık ayında “Dün Gibi” adlı ilk solo albümünü çıkardı.

6 Temmuz 2005 tarihinde ise ‘Lo Lo Lo’ adlı ikinci solo albümünü çıkardı. ‘Lo Lo Lo’ adlı şarkısıyla uzun süre radyolarda liste başı oldu.

Albümleri:

Tuğba'dan Akustikler, Vo. 1 – 2020

Hergele – 2019

Ahirim Sensin – 2019

Fikret Şeneş Şarkıları – 2019

Hergele (Akustik) – 2019

Aynı Semtin Çocukları – 2016

Süslü Günah – 2017

Çocuk Diskosu – 2016

Derin Darbe – 2014

Kolay Değil – 2012

Aklımda Sen Varsın – 2011

Aşkın Her Hali – 2009

Yıkıldı Duvarlarım – 2007

Tuğba Özerk – 2005

Video klipleri:

Aşk Yarası (2003)

Lo Lo Lo (2005)

El Gibi (2006)

Yastık (2007)

Aşkın Tam Vakti (2007)

Acı Hatıralar (2007)

Zar (2008)

Alışmak Sevmekten Zor (2008-TV Programı)

Eros 2009-TV Programı)

Bitter Çikolata (2009)

Makas (2009-TV Programı)

Gidesim Geldi (2010)

İlan (2011)

Aklımda Sen Varsın (2011)

Şeytanın Ortağı (2011-TV Programı)

Kolay Değil (2012)

Derin Darbe (2014)

Bu Gece (2015)

Aynı Semtin Çocukları (2016)

Başkasını Seviyorum (2016)

Gitme (2016)

Süslü Günah (2017)

Patron (2018)

Ahirim Sensin (2019)

Hergele (2019)

Ödülleri:

2006 – 33. Altın Kelebek Ödülleri – Umut Vadeden Genç Yıldız

2008 – 14. Siyaset Dergisi Ödülleri – Yılın Sanatçısı

2012 – İstanbul Kültür Üniversitesi – Yılın Şarkısı – Aklımda Sen Varsın

2012 – Sütçü İmam Üniversitesi – Radyo ve Müzik Kanalları’nda En Çok Çalan Sanatçı

2014 – İstanbul Gelişim Üniversitesi Medya Ödülleri – En İyi Cover – Kolay Değil

2014 – Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi – En İyi Kadın Pop Sanatçısı

2016 – Mersin Altın Palmiye Ödülleri – Yılın Albümü – Aynı Semtin Çocukları

Tuğba Özerk'in rol aldığı diziler ve filmler:

1997-2003 – Böyle mi Olacaktı? (TV Dizisi)

2015 – Can Tertip (Gülden) (Sinema Filmi)