Tuğba Özerk evlendi eşi Gökmen Tanaça kimdir ne iş yapıyor?

Şarkısı Tuğba Özerk uzun süredir birlikte olduğu Gökmen Tanaça ile evlendi. Bebek'te bir yalıda gerçekleşen düşün sonrası Tuğba Özerk'in eşi merak konusu oldu. Daha önce 2 kez evlenen Tuğba Özerk'in üçüncü eşi Gökmen Tanaça kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?Abone ol
'Lo Lo' şarkısı ile tanınan bir dönemin ünlü şarkıcısı Tuğba Özerk üçüncü kez nikah masasına oturdu ve uzun süredir birlikte olduğu Gökmen Tanaça ile evlendi. Bu evliliğin ardından Gökmen Tanaça'nın hayatı merak konusu oldu. Tuğba Özerk'in üçüncü eşi Gökmen Tanaça kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Tuğba Özerk, 1.5 yıldır beraber olduğu Gökmen Tanaçar ile aile arasında gerçekleşen sade bir nikâh töreniyle evlendi.
Tuğba Özerk'in nikah şahidi menajeri Kemal Arslan olurken Gökmen Tanaçar'ın şahitliğini ise iş insanı Cemal Şen yaptı.
Nikâh sonrası muhabirlerle sohbet eden Özerk, Paris’te balayı yapacaklarını söyledi.
TUĞBA ÖZERK KİMDİR?
Türk pop şarkıcısı, söz yazarı ve bestecisi Tuğba Özerk, 4 Haziran 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Melih Özakat İlkokulu, Özel Çakabey Lisesi ve İzmir Devlet Konservatuvarı mezunudur. 12 yaşında iken Sezen Aksu tarafından keşfedilen Tuğba Özerk daha sonra usta sanatçının vokalisti olarak sahne almaya başlamıştır.
Okul hayatı bittikten sonra İstanbul'a taşınan Tuğba Özerk aralarında Ege, Deniz Seki gibi isimler bulunan sanatçılara da geri vokal yapmıştır. Daha sonra solo sahne çalışmalarına başlayan Özerk, 2002 yılının Aralık ayında “Dün Gibi” adlı ilk solo albümünü çıkardı.
6 Temmuz 2005 tarihinde ise ‘Lo Lo Lo’ adlı ikinci solo albümünü çıkardı. ‘Lo Lo Lo’ adlı şarkısıyla uzun süre radyolarda liste başı oldu.
Albümleri:
Tuğba'dan Akustikler, Vo. 1 – 2020
Hergele – 2019
Ahirim Sensin – 2019
Fikret Şeneş Şarkıları – 2019
Hergele (Akustik) – 2019
Aynı Semtin Çocukları – 2016
Süslü Günah – 2017
Çocuk Diskosu – 2016
Derin Darbe – 2014
Kolay Değil – 2012
Aklımda Sen Varsın – 2011
Aşkın Her Hali – 2009
Yıkıldı Duvarlarım – 2007
Tuğba Özerk – 2005
Video klipleri:
Aşk Yarası (2003)
Lo Lo Lo (2005)
El Gibi (2006)
Yastık (2007)
Aşkın Tam Vakti (2007)
Acı Hatıralar (2007)
Zar (2008)
Alışmak Sevmekten Zor (2008-TV Programı)
Eros 2009-TV Programı)
Bitter Çikolata (2009)
Makas (2009-TV Programı)
Gidesim Geldi (2010)
İlan (2011)
Aklımda Sen Varsın (2011)
Şeytanın Ortağı (2011-TV Programı)
Kolay Değil (2012)
Derin Darbe (2014)
Bu Gece (2015)
Aynı Semtin Çocukları (2016)
Başkasını Seviyorum (2016)
Gitme (2016)
Süslü Günah (2017)
Patron (2018)
Ahirim Sensin (2019)
Hergele (2019)
Ödülleri:
2006 – 33. Altın Kelebek Ödülleri – Umut Vadeden Genç Yıldız
2008 – 14. Siyaset Dergisi Ödülleri – Yılın Sanatçısı
2012 – İstanbul Kültür Üniversitesi – Yılın Şarkısı – Aklımda Sen Varsın
2012 – Sütçü İmam Üniversitesi – Radyo ve Müzik Kanalları’nda En Çok Çalan Sanatçı
2014 – İstanbul Gelişim Üniversitesi Medya Ödülleri – En İyi Cover – Kolay Değil
2014 – Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi – En İyi Kadın Pop Sanatçısı
2016 – Mersin Altın Palmiye Ödülleri – Yılın Albümü – Aynı Semtin Çocukları
Tuğba Özerk'in rol aldığı diziler ve filmler:
1997-2003 – Böyle mi Olacaktı? (TV Dizisi)
2015 – Can Tertip (Gülden) (Sinema Filmi)