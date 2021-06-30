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Ümit Karan İskenderunspor'un başına geçti

Ümit Karan İskenderunspor'un başına geçti

Teknik direktör Ümit Karan, TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor’u çalıştıran Teknik Direktör Ümit Karan, 3. Lig’de mücadele eden İskenderunspor ile anlaşmaya vardı.

Ümit Karan ile anlaşıldığını sosyal medya hesabından duyuran İskenderunspor “Yeni teknik direktörümüz Ümit Karan. Takımımız, Teknik Direktörlük görevine Sayın Ümit Karan'ı getirmiştir” açıklamasını yaptı.

Ümit Karan ile üç yıllığına anlaşıldığı öğrenildi.

İskenderunspor, geçtiğimiz günlerde de Sportif Direktör görevine bir dönem Galatasaray’da çalışmış olan Hollandalı Jan Olde Riekerink’i getirmişti.

Teknik Direktörlük kariyerine Malatyaspor USA’de başlayan Ümit Karan, Shkupi ve Menenemenspor’u da çalıştırmıştı.

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