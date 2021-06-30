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Esenyurt'ta kebapçı yangını apartmanlara da sıçradı

Esenyurt'ta kebapçı yangını apartmanlara da sıçradı

Esenyurt’ta bir kebapçıda başlayan yangın, diğer apartmanlara da sıçradı.

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Edinilen bilgilere göre Örnek Mahallesi 1372. Sokak'ta bulunan 2 katlı apartmanın zemin katında bulunan bir kebapçıda yangın çıktı. Alevler tekstil atölyesinin de bulunduğu çatı katına sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi. Kebapçı ve tekstil atölyesinin olduğu binanın çatısını kaplayan alevler, yan tarafta bulunan apartmanlara da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda söndürüldü. Binanın çatısı ve apartmanlarda büyük ölçüde hasar oluştu.

Çevredeki esnaf itfaiyenin geç geldiğini iddia ederek, "Dışarıdan hafif bir yangın başladı. Yan tarafa sıçradı. İnsanlar tedirgin oldu. İtfaiye geç geldi, yangın büyüdü" şeklinde konuştu.

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