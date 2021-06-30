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'Çenede maske' tartışmasıyla gündeme gelen Rana Batı 'Adres ifşası' davası açtı

KADIKÖY'de maskesini çenesine taktığı için kendisini uyaran polislerle arbede yaşayan Rana Batı, o süreçte kişisel bilgilerini sosyal medyadan yayımlayanlar için harekete geçti. Genç kız kargo şirketine 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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Rana Batı 18 Ağustos 2020 günü Kadıköy’de kendisini maske takmadığı için uyaran polislerle tartıştı. O anların görüntüsü sosyal medyaya düşünce kimi 21 yaşındaki Rana Batı’ya, kimi de polislere hak verdi.

Bir süre sonra Rana Batı’nın kişisel tüm bilgileri ‘cyparisuzs’ adlı hesap tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Bilgiler kargo şirketinden
Hürriyet'in haberine göre, Rana Batı yaptığı araştırmalar sonucunda, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde yayan kişinin bir kargo şirketi çalışanı olduğunu tespit etti.

Kargo şirketi önce bilgilerin kendilerinden sızmadığını, ardından da o çalışanın işine son verdiklerini açıkladı.

100 bin liralık dava
Rana Batı’nın avukatı şikayet dilekçesinde, “Rana Batı’nın kişilik haklarının ağır bir biçimde ihlal edilmesi, hukuka aykırı şekilde şeref ve haysiyetinin zedelenmesi nedeniyle 100 bin liralık manevi tazminatın davalı kargo şirketinden tahsilini istiyoruz” dedi.

Davaya cevap veren kargo şirketi ise Rana Batı’nın iddialarının haksız ve mesnetsiz olduğunu belirterek davanın reddini istedi. Kargo şirketinin avukatı cevap dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

-Paylaşımı yapan kişilerin iş akdine işverenleri tarafından son verilmiştir. Bu kişiler hakkında ayrıca şirketin ticari itibarı ve markasını zedeledikleri ve kamuoyunda yanlış algıya sebebiyet verdikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştur.

-Olayda adı geçen kişiler suçlarını kabul etmişlerdir. Yaşanan olay acente personellerinin sektörel kurallara ve iş talimatlarına aykırı davranarak, şahsi hatalarından kaynaklı ve bireysel olduğu sabittir. Kargo şirketinin bu durumla bir ilgisi yoktur. Kargo şirketi, özel hayatın gizliliğine ve kişisel verilerin korunmasına yönelik gereken önemi vermiştir. Bu olayda şirketin herhangi bir kusuru bulunmamaktadır.

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