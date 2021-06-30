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FETÖ'nün kumpasçı hakim ve savcıları davasında karar! Hakan Fidan, İlker Başbuğ ve şike davalarında ceza yağdı

FETÖ'nün kumpasçı hakim ve savcıları davasında karar! Hakan Fidan, İlker Başbuğ ve şike davalarında ceza yağdı

Eski 55 hâkim ve savcının yargılandığı 'Selam Tevhid kumpası' davasında karar açıklandı. Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran, İlker Başbuğ'a tutuklama veren hakim ve savcılar için de ceza yağdı.

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FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturması kumpası davasında, usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı.

MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında tutuklama kararı veren eski hakim Vedat Dalda, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

"Selam Tevhid" kumpası davasında, futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

FETÖ'nün Selam Tevhid kumpası davasında 20 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

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