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Fenerbahçe Vapuru Haliç Tersanesi’nde bakıma girdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe Vapuru Haliç Tersanesi’nde bakıma girdi

 Türk denizcilik tarihinin önemli gemilerinden ve İstanbul’un simge objelerinden biri olarak Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonunda bulunan Fenerbahçe Vapuru, Haliç Tersanesi'nde bakıma alındı.

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Rahmi M. Koç Müzesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihi Fenerbahçe Vapuru, 10 yıl aradan sonra bakıma girdi. Fenerbahçe Vapuru, 28 Haziran'da bir tekne yardımıyla haliç tersanesine getirildi.

Fenerbahçe Vapuru'nun bakım ve onarım işlemleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Haliç Tersanesi’nde yaptırılıyor.

Vapur, havuza alınarak ihtiyaçları belirlendikten sonra su altı sac değişimi, boyama, pervane sökümü, güverte ve taraça zemin ağaçlarının bakımı, küpeşte değişimi ile genel bakım-onarım işlemleri gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Vapuru, tüm işlemleri tamamlandıktan sonra Rahmi M. Koç Müzesi'nde yeniden gezilebilecek.

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