BIST 1.365
DOLAR 8,67
EURO 10,30
ALTIN 489,95
HABER /  SPOR

Galatasaray'dan Emre Bol ve Turgay Demir hakkında suç duyurusu

Galatasaray'dan Emre Bol ve Turgay Demir hakkında suç duyurusu

Galatasaray Spor Kulübü, üzerinde gökkuşağı renkleri bulunan ve "Powered by pride" (gücünü onurdan alan) yazan bir tişörtle paylaşım yapan Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'yı bir televizyon programında hedef alan Emre Bol ve Turgay Demir hakkında suç duyurusu yaptı.

Abone ol

Futbol yorumcuları Emre Bol ve Turgay Demir'in, LGBT'nin gökkuşağı renklerini barındıran tişört giydiği için Taylan Antalyalı'yı hedef alan sözleri sonrası Galatasaray yönetimi harekete geçti.

Habertürk'ün haberine göre, kulüp avukatları 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla iki yorumcu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

Galatasaray Basın Sözcüsü Remzi Sanver, dün GS TV'de yaptığı açıklamada Taylan Antalyalı'nın yanında olduklarını belirtirken "Dilerse hukuki desteği veririz" ifadelerini kullanmıştı.

"Erzurum'da giysin de görelim"
Bol, Antalyalı'nın paylaşımı için, "Milli takıma almam, herkes yaşadığı ülkenin ahlakına ananesine saygı duyacak kardeşim. Taylan Antalyalı'nın hangi cinsel 'şeye' ait olduğunu bilmiyorum, beni de ilgilendirmiyor. Taylan Galatasaray'a gelmeden önce Erzurumspor'da oynuyordu, Erzurum'da giysin bu tişörtü de görelim" demişti.

"Gay olabilirsin..."
Turgay Demir ise 'Taylan Antalyalı bir daha milli forma giyemez, ben de bunu savunurum. Bu da benim hakkım. Taylan bak kardeşim, gay olabilirsin, bu beni ilgilendirmez ama sen bunun reklamını yapamazsın" ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kahvehaneler yarını bekliyor! Okey taşları tek tek dezenfektanla temizleniyor
Kahvehaneler yarını bekliyor! Okey taşları tek tek dezenfektanla temizleniyor
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Antalya'da uzun süredir odadan çıkmadı! Pencereden bakınca şok oldular
Antalya'da uzun süredir odadan çıkmadı! Pencereden bakınca şok oldular
64 bin TL'ye ikinci el araç aldı! Eskişehir'de gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
64 bin TL'ye ikinci el araç aldı! Eskişehir'de gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
'Çenede maske' tartışmasıyla gündeme gelen Rana Batı 'Adres ifşası' davası açtı
'Çenede maske' tartışmasıyla gündeme gelen Rana Batı 'Adres ifşası' davası açtı
Vaka sayıları neden 5 binin altına düşmüyor? 20'li yaşlar hızı düşürdü
Vaka sayıları neden 5 binin altına düşmüyor? 20'li yaşlar hızı düşürdü
Tuğba Özerk kaç yaşında kaç kere evlendi üçüncü eşi kimdir?
Tuğba Özerk kaç yaşında kaç kere evlendi üçüncü eşi kimdir?
İstanbul'da genç müzisyen feci şekilde can verdi! Gerçek ortaya çıktı
İstanbul'da genç müzisyen feci şekilde can verdi! Gerçek ortaya çıktı
Antalya'da dumanlar gökyüzünü sardı! Karayolu ulaşıma kapatıldı
Antalya'da dumanlar gökyüzünü sardı! Karayolu ulaşıma kapatıldı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: Cuma günü tarihi rekor kırılacak
Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: Cuma günü tarihi rekor kırılacak
Yorumlar