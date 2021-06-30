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Bayram öncesi bilet fiyatları uçuşa geçti! 200 liralık bilet 350 olacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bayram öncesi bilet fiyatları uçuşa geçti! 200 liralık bilet 350 olacak

İstanbul'da kısıtlamaların da kalkmasıyla bayramı memleketinde geçirmek isteyenler 15 Temmuz Otogarı'nın yolunu tuttu. Bilet fiyatları şimdiden cep yakıyor.

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İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram öncesi bilet fiyatları artışa geçti. Yüzde 70 kapasiteye ulaşan otobüs firmaları ek seferlere hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son kabine toplantısının ardından 1 Temmuz itibariyle şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının kalkacağını duyurmuştu. Kurban Bayramı’nda memleketine gitmek isteyen İstanbullular da bilet telaşına düştü. Hal böyle olunca Kurban Bayramı’na 20 gün kala otobüsler yüzde 70 kapasitede doluluk oranına ulaştı. Bayram arifesine yaklaşırken ek seferler koymayı planlayan seyahat firmaları, bilet fiyatlarını arttırmaya hazırlanıyor.

“300-350 TL’ye çıkacağını tahmin ediyoruz”

İstanbul-Hatay arası bilet fiyatlarının 200 TL olduğunu söyleyen seyahat firma yetkilisi Halis Tekin, “İlerleyen günlerde vatandaşımız bu fiyata bulamayacak. En az 250 TL olacak. 300 TL’ye çıkma ihtimali oldukça yüksek. Biletini almayanların bir an önce almalarını tavsiye ediyoruz. Geç kalanlar için 300-350 TL’ye çıkacağını tahmin ediyoruz. Yoğun bir talep bekliyoruz. Bu talebi de karşılamaya hazırız. İlave araçlarımız hazır. Bekliyoruz. Doluluk oranı şu an yüzde 70’lerde. İlerleyen günlerde yüzde 90’ı bulma ihtimalini çok yüksek buluyorum” dedi.

“Bilet bulamayız diye erkenden gidiyoruz”

Van’a seyahat eden bir yolcu, “1 ay önce biletler 200 TL’ydi. Kurban Bayramı yaklaştığından dolayı biletler 300 TL. Bir çalışan olarak gerçekten zor. Uçak bileti alsak bundan daha yüksek. Bayrama 20 gün var. Bilet bulamayız diye erkenden gidiyoruz” diye konuştu.

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