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Kocaeli'nde aşı hırsızı eski sağlık çalışanı çıktı çalma nedeni pes dedirtti

Kocaeli'nde aşı hırsızı eski sağlık çalışanı çıktı çalma nedeni pes dedirtti

KOCAELİ'nde aile sağlığı merkezinden aşı çalan kişinin eski sağlık çalışanı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan o kişinin, aşıları koleksiyon yapmak için çaldığını söylediği öğrenildi.

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Olay, 28 Haziran tarihinde İzmit ilçesinde bulunan bir aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre İzmit Gündoğdu 3 Nolu Aile Sağlığı Merkez'inde 16.00 sıralarında gelen ve aşı olan eski sağlık N.A.B., aşıların bulunduğu odanın önünde bir süre bekledi.

Koridorda ve aşı odasında kimsenin bulunmadığı anı bekleyen N.A.B., içeriye girerek 6 doz aşı içeren 1 flakon koronavirüs aşısını çalarak binadan uzaklaştı.

Bir süre sonra durumu fark eden aile sağlığı merkezi çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Koleksiyon yapmak için çalmış
İfadesi alınan N.A.B., koleksiyon yapmak amacıyla aşıları çaldığını itiraf etti. Çalışan aşıya polis ekiplerince el konulurken, eski sağlık çalışanı N.A.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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