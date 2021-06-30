Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus Dışişleri Bakanı Lavrov bir araya geldi Rusya'nın Kanal İstanbul mesajı

Rus Bakan Sergey Lavrov Türkiye'ye ziyarette bulundu. Çavuşoğlu ve Lavrov düzenledikleri basın toplantısında turizm ve Kanal İstanbul'a değindi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamasında şunları söyledi:

*Sayın Putin Cumhurbaşkanımızı Rusya'ya davet ettiler. Bugünkü görüşmelerimizde ticaret, enerji, salgınla ilgili konuları ele aldık. İkili ticareti geliştirmekte hemfikiriz. Hedefimiz 100 milyar dolardır. Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği gibi. 30 Temmuz'da Moskova'da Karma Ekonomi toplantısı gerçekleştirilecek.

*Turizm önemli. Rusya'nın en son 22 Haziran itibarıyla uçuş sınırlamalarını kaldırılması isabetli karar oldu. Rus turistlerin de dört gözle beklediği karardı.

*Rus misafirlerimizi güvenli turizm konsepti çerçevesinde tesislerimiz hazır. Sayın Lavrov bizzat Antalya'da görmüş oldu. Sputnik aşısının 400 bin dozu Türkiye'ye geldi. Aşı sertifikasyonlarının karşılıklı tanınması konusu da görüşüldü. Güvenli turizm bakımından da işbirliğimizi devam ettirilmesi arzusundayız.

*İkili ilişkilerimizde ciddi sorun görmüyoruz. Ticaretimizin önündeki engeller dahil varolan küçük sorunları çözme azmimiz var. Bugün Suriye, Libya, Afganistan'ı ele aldık. Karabağ yine bölgesel konularımızdan bir tanesiydi.

*Suriye'de siyasi bir süreç için, sahada sukunetin devamı için Rusya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz

*Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına etkisi var, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var

İstanbul Kanalı yabancı askerlere zemin hazırlamaz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklamasında şunları söyledi:

*Koronavirüs pandemisi kapsamında Sputnik aşısını Türkiye'ye sevkiyatını yaptık. Turizm çok büyük bir popülariteye sahip. İleride de gelişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Turistlerimizin sağlığı ve güvenliği için her türlü tedbiri alacaklarını ifade ettiler.

*Karabağ konusunda çabalarımızı sıkı bir şekilde devam ettiriyoruz. Suriye konusunda uluslararası toplantıyı ele aldık. İdlib'deki durumu ele aldık. İdlib'de askerden arındırılması çalışmalarını ele aldık.

*Suriye sorununun BM'de barışla çözülmesini ele aldık. Afganistan, Doğu Akdeniz, Ukrayna'daki durumu ele aldık. Bu tür temaslar düzenli olarak yapılıyor. Dış politika koordinasyonu konusunda çalışmaları yürütüyoruz. Heyetimize gösterilen ilgi için teşekkür ediyoruz."

*Azerbaycan'da ortak komuta merkezinin faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz

*Vatandaşlarımız Antalya'yı cazip bir destinasyon olarak görüyor. İleride de bu turizmin devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz

*İstanbul Kanalı yabancı askerlere zemin hazırlamaz.