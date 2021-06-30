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Fransızlardan Kanal İstanbul ile ilgili akılalmaz operasyon

Fransızlardan Kanal İstanbul ile ilgili akılalmaz operasyon

Kanal İstanbul'da ilk kazmanın vurulmasıyla algı çalışmalarına başlayan uluslararası basının yeni karalaması, "Kanal İstanbul, 'sifon' görevi görecek ve Karadeniz'in kirli suyu Akdeniz'e ulaşacak" oldu.

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Uluslararası basının Kanal İstanbul projesine yönelik algı operasyonu devam ediyor.

Daha önce Alman basınının 'çevre katliamı' algısının yanı sıra İngiltere merkezli Guardian'ın projeye ilişkin, "Muhalif sesler yükseliyor" şeklindeki haberinin bir benzeri de Fransız basınında yer aldı.

France 24, "Türkiye'nin 'çılgın' ve tartışmalı Kanal İstanbul projesi" başlıklı haberinde 200'ün üzerindeki bilim insanının çalışmasını göz ardı ederek, "Çevre uzmanları şüphe duyuyor" ifadesi kullanıldı.

"Kanal, ormanlık bir alana kazılacak" denilen haberde, "Yeni kanalın Karadeniz ile Marmara Denizi arasındaki akıntıların ve karşı akıntıların doğal dengesini bozması muhtemel olduğundan çevresel sonuçlar daha da istikrarsızlaştırıcı olabilir" iddiasında bulunuldu.

"Sifon görevi görecek"

Bazı uzmanların yapay kanalın bir 'sifon' gibi davranacağını tahmin ettiği, 'Karadeniz'in kirli suyunun Akdeniz'e ulaşacağını düşündüğü' aktarıldı.

Haberde projenin 'şiddetli halk direnişiyle karşılaştığı' savunularak Kanal İstanbul'u karalama kampanyalarına açıkça destek verildiği görüldü.

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