Hindistan'dan ABD'ye acil kodlu Türkiye çağrısı

Türkiye'nin Polonya ve Ukrayna'ya tedarik ettiği SİHA'ların önemine vurgu yapan Hindistan'ın eski Türkiye büyükelçisi M.K. Bhadrakumar, ABD-Türkiye-Rusya ekseninde bölge için önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Hindistan'ın eski Türkiye büyükelçisi M.K. Bhadrakumar, ABD-Türkiye ilişkileri üzerine çarpıcı bir analiz yazısı kaleme aldı.

ABD-Rusya geriliminin zirveye ulaştığını belirten Bhadrakumar, Joe Biden hükümetinin Türkiye'deki diplomatik açılımlarının bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Türkiye'yi acilen dahil etmeleri gerekiyor" Bölgede oluşan jeopolitik gerçekliğe işaret eden Bhadrakumar, "ABD, Kafkaslar'dan Polonya'ya kadar Rusya'ya karşı koyma stratejisine Türkiye'yi acilen dahil etmesi gerekiyor. Türkiye, ABD'nin Rusya ve İran'daki eskrim çabalarında potansiyel olarak en iyi ortaktır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile işbirliği yapmak çok önemli"

Washington ve Ankara arasında Kabil havaalanının güvenliğine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Hint diplomat, Türkiye'nin son zamanlarda Polonya ve Ukrayna'ya teslim ettiği SİHA'ların önemine vurgu yaptı.

Bhadrakumar, "Türkiye'nin işbirliği ABD'nin son zamanlarda yeni üsler kurduğu Akdeniz'de güç planlamak için çok önemli. Türkiye ve ABD, Rusya'yı (NATO'nun Afrika'ya gelecekteki genişlemesinin kapısı olarak tasavvur ettiği) Libya'nın dışında tutma konusunda da aynı çıkarlara sahip" dedi.