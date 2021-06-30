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Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza için görüştü

Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza için görüştü

Bundesliga 2'nin gol kralı Serdar Dursun'u transfer eden Fenerbahçe, şimdi de gözünü Süper Lig'in gol kralına dikti. Hatayspor formasıyla geçen sezon 22 kez fileleri havalandıran Aaron Boupendza için sarı-lacivertliler resmen devreye girdi.

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Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertliler, geçen sezon golleriyle Süper Lig'e damga vuran Aaron Boupendza'yı renklerine bağlamak için girişimlere başladı.

Kariyerine Süper Lig'de devam etmek istiyor
Devrim Zengi'nin haberine göre Fenerbahçe Hatayspor'lu Boupenza için yeniden masaya oturdu. Fenerbahçe ile Boupendza cephesi arasında görüşmeler başladı. Bonservisi konusunda daha önce Hatayspor ile görüşen yönetim bugün de oyuncun menajeri ile Kalamış'ta bir otelde görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de Boupendza transferini Başkanvekili Erol Bilecik yürütüyor. Fenerbahçe ve Boupendza arasında yapılan görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı iddia edilirken oyuncunun Süper Lig'de kariyerine devam etmek istediği ifade ediliyor.

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