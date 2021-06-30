Merve Akman twitleri ile olay! Elmalı davasındaki çocukların annesi şoke etti

TÜRKİYE'nin konuştuğu Elmalı davasında olay anne Merve Akman twitterdan sansasyon yaratan açıklamalar yaptı. Anne Merve Akman, kendini aklamak için oğlunu ateşe attı. Oğlunun küçük kızına cinsel tacizde bulunduğunu, bir erkek çocukla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Anneye tepki yağarken, yayınladığı raporlar ise Elmalı Davası'na ilişkin akıllara kuşkular düşürdü.

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TÜRKİYE'nin konuştuğu Elmalı davasında olay anne Merve Akman twitterdan sansasyon yaratan açıklamalar yaptı. Anne Merve Akman, kendini aklamak için oğlunu ateşe attı. Oğlunun küçük kızına cinsel tacizde bulunduğunu, bir erkek çocukla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Anneye tepki yağarken, yayınladığı raporlar ise Elmalı Davası'na ilişkin akıllara kuşkular düşürdü. Merve Akman'ın bugüne kadar itinayla saklanan çocuklarının isimlerini ifşa etmesi ise tepki yarattı. İşte Merve Akman'ın attığı olay twitler:

Merve Akman'ın twitlerinin tamamı için tıklayın