Türkiye 30 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 228 bin 163 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 425 bin 652, can kaybı 49 bin 732 oldu.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Haziran 2021 Çarşamba günü verilerine göre; son 24 saatte 228 bin 163 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 522 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 45 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 294 bin 285'e çıktı.

Toplam test sayısı 60 milyon 786 bin 975'e ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 425 bin 652, vefat sayısı 49 bin 732, ağır hasta sayısı 727 oldu.