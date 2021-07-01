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Gaziantep'te özel hastanede yangın! Dumandan etkilenen 45 hasta tahliye edildi

Gaziantep'te özel hastanede yangın! Dumandan etkilenen 45 hasta tahliye edildi

GAZİANTEP' te özel bir hastanede çıkan yangında itfaiye ve sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 45 hastayı tahliye etti.

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 Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkez Şahinbey ilçesi Tepebaşı Mahallesinde bulunan özel hastanenin kardiyoloji bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı.

Bu arada hastanede tedavi gören ve dumandan etkilenen bazı hastalar ise hastanenin çatısına uzatılan yangın merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 45 hastanın çevredeki başka hastanelere nakledildiği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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