Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı sona erdi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla birlikte istihdamı korumak amacıyla hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı sona erdi.

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Türkiye'de bugün itibari ile yeni dönem başladı. Bununla birlikte birçok kısıtlama sona erdi. Öte yandan normal mesai düzenine geçildi.

2020'nin nisan ayında işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılan, kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara ödenen nakdi ücret desteği ile birlikte işverenin, çalışanı işten çıkarma yasağı ya da bir başka isimle fesih yasağı süresi de bugün itibarıyla sona erdi.

İş dünyası ise, kısa çalışma uygulamasının yıl sonuna kadar uzatılmasını talep ediyor.